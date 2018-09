LIVE Mondiale Innsbruck | gruppo a 7 minuti dalla fuga Sagan si stacca!

LIVE Italia-Polonia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Vittoria amara dell’Italia - che è uscita dal Mondiale perdendo il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore ...

“Alieni : destinazione terra” - al convegno di Rho una sfilza di ospiti e relatori di LIVEllo mondiale : “Ci sarà anche il genovese Pierfortunato Zanfretta nell’importantissimo convegno ufo e alieni di Rho dal titolo “Alieni: destinazione terra” in programma domenica 30 settembre 2018 a Rho, con ingresso gratuito, con una sfilza di ospiti e relatori di livello mondiale“: lo annuncia il Centro Ufologico Mediterraneo in una nota. “Il metronotte torna a grande richiesta dopo che ben 400 spettatori lo hanno ...

Roche : tumori - nuovo test del sangue disponibile a LIVEllo mondiale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Diretta Italia - Olanda - campionato mondiale di pallavolo : cronaca LIVE : Con Italia – Olanda si chiude la seconda fase di qualificazione della pool E, per quanto riguarda i campionati mondiali di pallavolo maschile: si tratta di una mera formalita' perché la nazionale azzurra è gia' aritmeticamente prima classificata del girone [VIDEO], mentre l’Olanda è gia' eliminata. Di conseguenza si tratta di poco più di un test match, con gli azzurri gia' mentalmente proiettati alla Final Six. Da segnalare in fiocco rosa in ...

Classifica Mondiale Moto2 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +19 su Miguel OLIVEira - Binder blinda la terza posizione : Francesco Bagnaia non vince il Gran Premio di Aragon 2018 di Moto2, ma il suo secondo posto gli permette di allungare ancora sul suo più immediato inseguitore, Miguel Oliveira, che oggi non è andato oltre la settima posizione. Il gap tra i due contendenti passa da 8 a 19 lunghezze, con l’italiano che prova nuovamente a distanziare il rivale portoghese. In terza posizione si conferma Brad Binder che con i 25 punti di oggi sale a quota 144, ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Jorge Martin per allungare nel Mondiale - Bezzecchi spalle al muro. Si parte con il warm-up : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato iberico si prospetta il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, dopo aver ottenuto la nona pole stagionale, è il grande favorito per la vittoria di tappa. Il leader del campionato vuol approfittare del round di casa per allungare nella graduatoria generale nei confronti di Marco Bezzecchi. Il ...

LIVE Joshua-Povetkin - Mondiale pesi massimi boxe in DIRETTA : Wembley gremito per il match dell’anno! : Buonasera (o buonanotte, se preferite) e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Anthony Joshua e Alexander Povetkin, valevole per l’unificazione di quattro delle cinque sigle che assegnano il titolo Mondiale dei pesi massimi, e cioè WBA, IBF, WBO e IBO. Il combattimento si svolgerà all’interno dello stadio tra gli stadi, Wembley, che per l’occasione è gremito in ogni ordine dei suoi 80.000 posti. Tutti i favori del ...

LIVE Joshua-Povetkin - Mondiale pesi massimi in DIRETTA : a che ora inizia e come vederlo in tv e streaming : Anthony Joshua contro Alexander Povetkin, il Mondiale dei pesi massimi per le sigle WBA, WBO, IBF, IBO. Oggi, sabato 22 settembre (ore 23.00 italiane), allo Stadio Wembley di Londra, i due pugili si daranno battaglia per le quattro cinture iridate in uno degli incontri più attesi della stagione anche se gli appassionati speravano di vedere l’attesissimo confronto tra Joshua e Deontay Wilder (Campione del Mondo per la WBC) nel match che avrebbe ...

Nature - due italiani tra gli undici ricercatori emergenti a LIVEllo mondiale : “Hanno il mondo ai loro piedi” : Due italiani sono tra gli undici ricercatori emergenti che “stanno lasciando il segno” e hanno “il mondo ai loro piedi”. Silvia Marchesan, dell’Università di Trieste, e Giorgio Vacchiano, della Statale di Milano, sono stati inseriti rispettivamente alla sesta e all’undicesima posizione dalla prestigiosa rivista scientifica britannica Nature. I due sono stati scelti tra una lista finale di 500 colleghi che nei ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Hamilton può chiudere il Mondiale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10. Buon ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Hamilton può chiudere il Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Per le strette vie del circuito di Marina Bay andrà in scena un grande spettacolo, si preannuncia una gara particolarmente avvincente e appassionante in cui può succedere davvero di tutto: tra un muro e l’altro, su un tracciato caratterizzato da ben 23 curve, i piloti dovranno stare costantemente attenti e dovranno dare davvero il massimo se vorranno ...

Vuelta di Spagna - Nibali - Pellizotti e De Marchi infiammano la 17ª tappa con una maxi fuga sulle strade dei Paesi Baschi : sul Balcon de Bizkaia le prove generali del Mondiale [LIVE] : Vuelta di Spagna, Nibali sta meglio e tenta il colpaccio nella 17ª tappa con una maxi fuga insieme ai compagni della Nazionale Pellizotti e De Marchi: la corsa in diretta Si sta correndo in queste ore la 17ª tappa della Vuelta di Spagna, con l’arrivo in salita sul Balcon de Bizkaia, nei Paesi Baschi: dopo una prima ora di corsa a velocità folle, all’attacco c’è una super-fuga che è stata portata via da un attivissimo ...

Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Bagnaia si conferma il pilota più veloce ma OLIVEira non sbaglia mai e rimane in scia nel Mondiale : Ieri è andato in archivio il tredicesimo appuntamento della stagione del Mondiale Moto2, in cui Francesco “Pecco” Bagnaia ha trionfato davanti al pubblico italiano sulla pista di Misano Adriatico intitolata a Marco Simoncelli ed ha rafforzato la sua leadership in campionato. Il piemontese dello Sky Racing Team ha dominato per tutto il weekend ottenendo la pole, il giro veloce in gara e la vittoria sotto la bandiera a scacchi, ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel OLIVEira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...