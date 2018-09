F1 | Pagelle GP Russia 2018 | Hamilton vince senza lode | Bottas amaro | Verstappen

oasport

: GP Russia F1 2018: pagelle da Sochi - derapate : GP Russia F1 2018: pagelle da Sochi - motogpnews24 : F1, pagelle del GP di Russia: Bottas avvicina Hamilton a Fangio. Seb, l’impegno non basta - cippo74_cip060 : @Viperfritz @YouTube Ti divertirai con le tue pagelle della Ferrari dopo la gara in Russia -

(Di domenica 30 settembre 2018) Dobbiamo essere sinceri, non è facile compilare ledel Gran Premio didi Formula Uno. Non ha vinto chi, probabilmente, lo avrebbe meritato, e partendo da questo presupposto tutti i giudizi vanno stravolti. La corsa, oggettivamente, non ha regalato grandi emozioni, ma gli spunti sono (e saranno in ottica futura) numerosi. LEDEL GP DILEWIS(MERCEDES) – VOTO 7.5: In una domenica normale oggi non avrebbe, probabilmente, vinto. L’inglese centra il 70esimo successo della carriera e si porta a +50 punti in classifica nei confronti di Vettel. Il titolo è assolutamente in ghiaccio, e riesce are anche quando sembra inferiore rispetto al compagno. Il team gli regala il successo e il numero 44 non se lo lascia sfuggire. VALTTERI(MERCEDES) – VOTO 9: A Monza aveva agito da vero e proprio “stopper” nei ...