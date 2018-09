Inter | Spalletti pensa alla formazione anti-Cagliari | possibile impiego di Martinez dal 1'

Inter - Spalletti ne chiama 22 : out Vrsaljko : ROMA - L' Inter si appresta a vivere la gara del Giuseppe Meazza di Milano col Cagliari di Rolando Maran , in programma domani sera, sabato 29 settembre, alle 20.30 e valida per la settima giornata di ...

Inter - Spalletti : "Settimana decisiva. Totti? Non parlo" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia di Inter-Cagliari: "Possiamo rimetterci in carreggiata con le prime"

Inter - Spalletti : 'Settimana chiave per avvicinare le prime. Totti? Prima leggo tutto il libro - poi commento' : Dopo la conferenza stampa in vista di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport : ' Settimana della verità? È importantissima perché ci potrebbe rimettere in carreggiata e permettere di andare a rivedere le squadre battistrada che ora abbiamo perso di vista . Di conseguenza ...

Inter : Spalletti - settimana della verità : ANSA, - MILANO, 28 SET - "Si può chiamarla la settimana della verità, ci aspettano partite che possono rimetterci in carreggiata e in corsa con le prime della classifica". Lo ha detto il tecnico dell'...

Spalletti tuona durante la conferenza dell’Inter : “qui non c’è spazio per Totti” : Luciano Spalletti non intende trascorrere la conferenza stampa della sua Inter a parlare del libro di Francesco Totti “Capisco la vostra curiosità di sapere se è vero quanto ha scritto, ma non è un argomento che ha a che fare con la conferenza perché i nostri tifosi vogliono sapere dell’Inter, di come sta la squadra, del nostro immediato futuro, perché a inizio campionato li abbiamo fatti un po’ soffrire. E io devo ...

Spalletti : "Nainggolan finora è da 6... Totti? Leggerò il libro - ora penso all'Inter" : Tre vittorie di fila in otto giorni, la trasferta in casa Psv dietro l'angolo ma prima c'è l'ostacolo Cagliari a San Siro per continuare a correre in campionato. L'Inter di Luciano Spalletti prova ad ...

Inter : Spalletti - settimana della verità : ANSA, - MILANO, 28 SET - "Si può chiamarla la settimana della verità, ci aspettano partite che possono rimetterci in carreggiata e in corsa con le prime della classifica". Lo ha detto il tecnico dell'...

Spalletti : 'Totti? Penso solo all'Inter. Sarà la settimana della verità' : ' Capisco la vostra curiosità nel sapere se è vero o no quello che ha scritto Totti nel suo libro. Ma non è argomento di questa conferenza, bisogna parlare solo delle notizie che riguardano l'Inter. ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Settimana della verità - domani torna Lautaro” : Presente in conferenza per presentare il match di domani contro il Cagliari, Luciano Spalletti ritiene che la prossima possa essere la settimana della verità per l’Inter: “Ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica. Cosa che in base ai primi risultati sembrava difficile. Ora invece siamo nelle condizioni di rivedere chi è scappato, se dovessimo far bene. Stiamo crescendo e se dimostriamo di esserci ...

Inter-Cagliari - Spalletti : 'Lautaro dal 1'? È possibile'. La conferenza stampa LIVE : LIVE 14:30 28 set Sulla vicenda del rigore contro la Fiorentina Il difensore, Hugo, la prende nel carpo della mano e poi gli va a sfiorare le dita. E' netto il fallo di mano, in campo l'hanno vista ...

Inter-Cagliari - Spalletti : 'È la settimana della verità'. La conferenza stampa LIVE : LIVE 14:25 28 set Ed ecco la domanda su Totti... Capisco la vostra curiosità ma è un argomento che non c'entra con questa conferenza, con la nostra realtà. Dobbiamo parlare delle notizie che ...

Inter-Cagliari - parla Spalletti : la conferenza stampa LIVE : LIVE 13:55 28 set Tutto pronto per la conferenza di Luciano Spalletti, che dalla sala stampa del Centro Sportivo Suning risponde alle domande dei giornalisti su Inter-Cagliari, posticipo del sabato ...

Inter : Politano - Keita - Lautaro. Spalletti aspetta i gol dei nuovi : Il tempo dell'inserimento è finito. È arrivato il momento di battere un colpo, magari vincente. Di prendersi la scena, di esultare per una prodezza personale, ricevere l'abbraccio di San Siro e ...

Inter - la svolta di Spalletti con tre mosse : su tutte la rinascita di Candreva : L'Inter sembra essere uscita dalla crisi dopo i risultati negativi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. I nerazzurri, infatti, avevano raccolto solo quattro punti nelle prime quattro giornate e questo aveva anche messo in discussione la posizione del tecnico, Luciano Spalletti. Le due vittorie consecutive, poi, ottenute contro avversari comunque in forma come Sampdoria e Fiorentina [VIDEO], precedute tra l'altro dal successo in ...