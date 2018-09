Roma | Di Francesco alla vigilia del derby | “Vogliamo vincere per recuperare terreno”

Roma-Lazio - Di Francesco : 'Derby partita chiave per il futuro. Ora impossibile puntare allo scudetto' : LIVE 14:22 28 set Santon ha fatto bene col Frosinone, è ipotizzabile che Florenzi passi a centrocampo? "Florenzi sa giocare molto meglio da esterno, ma in alternativa può giocare anche alto. Con ...

Roma - Di Francesco : 'Non siamo competitivi per lo scudetto. Il nostro recupero passa dal derby' : 'Non siamo competitivi per lo Scudetto e lo abbiamo dimostrato. Guarderemo avanti e ci miglioreremo, pensare a questo è difficile, credo alla crescita della squadra. A Roma di Scudetti se ne sono ...

Probabili formazioni/ Roma Lazio : orario - diretta tv e notizie live. I dubbi di Di Francesco al centro : Probabili formazioni Roma Lazio: diretta tv, orario e le notizie live sugli schieramenti attesi domani allo Stadio Olimpico per la 7^ giornata di Serie A.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:53:00 GMT)

Roma - Di Francesco punta sul 4-2-3-1 : c'è ancora Pastore : La Lazio non è il Frosinone, questo Di Francesco lo sa. La Roma non sarà quella vista contro il Frosinone, questo Inzaghi , Simone, se lo aspetta. Se non altro per i rientri in squadra di Dzeko e ...

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA AL COLOSSEO/ Lippi : "Una vita legata a Roma" : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:53:00 GMT)

Ünder - gol in Roma Frosinone : VIDEO. Di Francesco riparte di nuovo dal turco : Concentrazione, ripartenza e "fuoco dentro". Erano questi i tre ingredienti presenti nella ricetta di Di Francesco per ritrovare i tre punti e, soprattutto, un po' di serenità alla vigilia dell'...

L’Uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

Roma-Frosinone - Di Francesco : “Non abbiamo fatto niente - la vittoria è solo un punto di partenza” : Nel post partita di Roma-Frosinone, in diretta su DAZN, Eusebio Di Francesco, ha commentato la netta vittoria dei suoi per 4-0: “Per noi è cominciato un nuovo campionato, è come se fosse un nuovo inizio. Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare, questo è un gruppo sano composto da ragazzi per bene. Non è mai facile vincere in Serie A, avevo anche chiesto ai ragazzi di mantenere la porta inviolata“. Interpellato sulle ...

Roma-Frosinone 0-0 La Diretta Per Di Francesco c'è solo la vittoria : Una Roma in piena crisi dopo la sconfitta per 2 reti a 0 nello scorso turno di campionato sul campo del Bologna e con soli 5 punti all'attivo dopo 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nei primi...

Frosinone - Stirpe : 'Di Francesco senza colpe - alla Roma ruberei Dzeko' : Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di stasera con la Roma: 'Il cuore è diviso a metà, ma per 90 minuti tiferò solo Frosinone. Abbiamo bisogno di punti e vogliamo dimostrare, come con la Juve, di non ...

Polveriera Roma - furibonda lite tra Florenzi e Dzeko : Di Francesco pronto a prendere seri provvedimenti : I due giocatori giallorossi hanno avuto un acceso diverbio che potrebbe spingere Di Francesco a dirottarli in panchina nella sfida con il Frosinone Clima tesissimo in casa Roma, dove l’avvio horror in campionato e Champions League sta sfaldando l’intero ambiente. L’ultimo episodio controverso avvenuto riguarda la lite tra Alessandro Florenzi ed Edin Dzeko, rivelata da Matteo De Santis de ‘La ...

Roma - la notte della paura : Di Francesco difende la panchina con 7 novità : Il presente e basta. Perché se la Roma non vince stasera all'Olimpico, non c'è domani. Almeno per Di Francesco. La fiducia, a prescindere da qualsiasi rassicurazione che gli arriva da dentro Trigoria ...

Di Francesco esonerato - i possibili sostituti/ Ultime notizie : Roma - Monchi e il feeling con Montella : Di Francesco esonerato, i possibili sostituti. Ultime notizie, Monchi e il feeling con Montella: tutti i nomi sul taccuino del ds in caso di cambio in panchina(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 07:44:00 GMT)