Milano Il 4 ottobre serata danzante di apertura del Teatro PimOff

Milano. Area C : dal 1° ottobre nuove regole per i veicoli merci pesanti : Novità importanti in vista per i milanesi in fatto di mobilità urbana. Dal prossimo 1° ottobre saranno applicate alcune modifiche

Aggressione al figlio di Simona Ventura - il gup di Milano : "Processo abbreviato a fine ottobre" : Ha detto no all'esame del diciannovenne, sì all'acquisizione della cartella clinica. I quattro imputati sono ancora in carcere, l'accusa è tentato omicidio aggravato

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (2) : (AdnKronos) - Dal primo gennaio 2019 i residenti disporranno di 40 ingressi gratuiti che avranno validità fino al 30 settembre 2019; successivamente a questa data o terminati i 40 ingressi non potranno più accedere alla Ztl e circolare all’interno di essa. Un’altra novità riguarda le associazioni di

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti (3) : (AdnKronos) - Non potranno entrare nella Ztl i taxi e gli Ncc con motorizzazioni diesel fino a euro 3; i veicoli trasporto cose e persone da euro 0 a euro 4 e autobus M2 ed M3 euro 3 diesel con Fap dovranno verificare la possibilità di accedere in base al valore emissivo espresso sulla carta di circ

Milano : Area C - a ottobre scattano nuove regole per veicoli merci pesanti : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Novità in arrivo per l'Area C di Milano. Secondo quanto stabilito dall’Amministrazione comunale milanese nei giorni scorsi, dal prossimo primo ottobre saranno applicate alcune modifiche alle norme che regolamentano gli accessi. In particolare dal primo ottobre è conferm

GoVolt : a Milano il nuovo servizio di scooter sharing elettrico da ottobre : Per chi non vuole avere veicoli di proprietà negli ultimi anni le alternative soprattutto in alcune delle principali città italiane sono cresciute in maniera consistente. In particolare, parliamo delle numerose piattaforme di mobilità condivisa accessibili direttamente da smartphone che in pochi secondi permettono di noleggiare auto, moto e persino biciclette per muoversi in città beneficiando di prezzi accessibili. Alla già nutrita lista di ...

Svelato l’instore tour di Alessandra Amoroso per 10 - al via da Milano il 5 ottobre : tutte le date : Dopo settimane di attesa, finalmente ufficiale l'instore tour di Alessandra Amoroso per 10, nuovo album di inediti dal 5 ottobre. L'artista di Galatina ha appena pubblicato un video nel quale ha Svelato le date dei firma copie per la sua prossima prova di studio. Si parte dalla prima data al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per proseguire in un lunghissimo tour che toccherà tutta Italia nelle settimane successive. Alessandra ...

Milano. Municipio 5 : pedalata d’autunno il 13 ottobre : Con la collaborazione dell’A.S.D. Team Galbiati, il Municipio 5 di Milano organizza l’iniziativa “pedalata d’autunno”. Appuntamento sabato 13 ottobre dalle ore

7 e 8 ottobre a Milano Bottiglie Aperte - tra innovazione e design : Roma, 20 set., askanews, - Il 7 e l'8 ottobre a Milano va in scena la settima edizione di Bottiglie Aperte, evento di apertura e appuntamento per gli operatori di settore della Milano Wine Week, che ...

Milano. Edward Abbiati e Stiv Cantarelli il 6 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Una band nuova di zecca, per la prima volta sul palco, per il concerto inaugurale di “It’s Only Folk Rock”,

Milano capitale del vino dal 7 al 14 ottobre 2018 : Milano capitale del vino per una settimana. Infatti dal 7 al 14 ottobre 2018 si svolgerà la prima edizione ‘Milano

Milano - l'ottobre rosa della Lega contro i tumori nel segno della prevenzione : Le iniziative in programma per la 26esima campagna Nastro rosa: dalla giornata dello shopping in Montenapoleone il 29 settembre alla mostra fotografica a Brera

Milano - a ottobre apre la mostra 'Tex. 70 anni di un mito' : ... ma è pensata anche per chi si volesse avvicinare per la prima volta al mondo grintoso, antirazzista e nemico di ogni ingiustizia di Tex e di suo figlio Kit Willer , del simpaticamente burbero ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 16ª giornata : Juve-Inter di venerdì - derby di Milano il 21 ottobre alle 20.30 : Radja Nainggolan, 30 anni, centrocampista dell'Inter. Getty Images Il campionato ripartirà dopo la sosta con tre anticipi del sabato: Inter-Parma alle 15, Napoli-Fiorentina alle 18 e Frosinone-...