blogo

: Adriano Celentano, show tv in preparazione a Verona? - Varych4 : Adriano Celentano, show tv in preparazione a Verona? - tvblogit : Adriano Celentano, show tv in preparazione a Verona? - GIOURSO : RT @MasterAb88: BOOM Arriva in primavera il nuovo show di Adriano Celentano, che affiancherà la messa in onda di ADRIAn su #canale5. Scelt… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Si avvicina il ritorno in tv di. È quanto emerge dall'articolo pubblicato oggi da L'Arena, secondo cui il Molleggiato avrebbe scelto il teatro Camploy diper il suo - non definito - nuovotelevisivo. Sul quotidiano locale si legge: "Ad avvalorare l’indiscrezione, un sopralluogo segreto di Claudia Mori e l’annuncio dato dal Comune alle compagnie teatrali veronesi sull’indisponibilità dell’utilizzo del teatro da ottobre a febbraio. Proprio il periodo, tre mesi, legato alla possibile permanenza dell’artista. dall’entourage del cantante".tv in? pubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2018 20:08.