Nintendo è uscita vittoriosa dalla causa legale contro l' azienda di noleggio kart MariCar

Come funziona Nintendo Switch Online - data di uscita e prezzo : Un piccolo capitolo della storia di Nintendo sta per finire: l’arrivo del nuovo Nintendo Switch Online costringerà gli utenti a pagare un abbonamento per poter giocare Online. Dopo anni in cui ha sempre assicurato ai propri fan esperienze Online gratuite, anche la casa giapponese deve arrendersi al nuovo trend consolidato nel mondo del gaming e affiancare PlayStation (con il Network) e Xbox (Xbox Live) con il format in abbonamento. ...

5 funzionalità di Nintendo Switch Online per chi si abbona : lista giochi NES - prezzi e uscita : Nintendo Switch Online è realtà. La casa di Kyoto ha ufficializzato i prezzi, contenuti e bonus per chi si abbonerà. Partiamo quindi con i prezzi di Nintendo Switch Online: 3,99 € al mese, 7,99 € per tre mesi, 19,99 € l’anno o 34,99€ per un abbonamento familiare annuale. Un costo decisamente conveniente, chiaramente perché siamo in fase i lancio e Nintendo deve accaparrarsi più utenti possibili. Si potrà accedere dal 19 settembre: cosa sarà ...

Svelata la data di uscita di Civilization 6 per Nintendo Switch : Dal nulla, Firaxis ha annunciato che Sid Meier's Civilization 6 uscirà per Nintendo Switch il 16 novembre. Il titolo di strategia a turni rilasciato per la prima volta su PC a ottobre 2016.Come seguito della leggendaria serie di giochi, Civilization 6 per Switch presenterà tutti gli aggiornamenti rilasciati fino ad ora. Comprenderà anche il Vikings Scenario Pack, il Poland Civilization e Scenario Pack, l'Australia Civilization e Scenario Pack e ...

Wasteland 2 : Director's Cut per Nintendo Switch ha una data di uscita : Nel corso del Nindies Showcase, è stato annunciato che Wasteland 2: Director's Cut arriverà su Nintendo Switch il 13 settembre.Diretto dal produttore originale di Fallout, Brian Fargo, Wasteland 2 è il sequel del gioco di ruolo post-apocalittico targato Interplay Productions originariamente pubblicato nel 1988. La versione Switch porterà il combattimento tattico tipico del gioco "on-the-go" con oltre 80 ore di contenuti.Come riporta ...

L'uscita di Gone Home per Nintendo Switch è stata rinviata : La scorsa settimana, Annapurna Interactive ha sorpreso ed emozionato tantissimi fan quando ha annunciato che avrebbe realizzato un porting dell'acclamato Gone Home per Switch e che sarebbe arrivato il 23 agosto 2018, cioè oggi. Purtroppo, non sarà così, il titolo è stato rinviato al 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, Annapurna Interactive ha fatto il rapido annuncio tramite l'account Twitter ufficiale. L'editore non ha rivelato il ...

Luigi's Mansion per Nintendo 3DS ha una data di uscita : Buonissime notizie per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di apprezzare Luigi's Mansion su GameCube o che più semplicemente vorrebbero rivivere le prime avventure di questa sorta di miniserie di spin-off che hanno per protagonista il fratello di Mario.Come segnalato da Eurogamer.net, Luigi's Mansion per 3DS ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 19 ottobre di quest'anno. Cosa possiamo aspettarci dalla versione portatile di ...

Annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch : From Software e Bandai Namco hanno annunciato che la versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered uscirà in Giappone il 18 ottobre e in occidente il giorno successivo, il 19 ottobre.Inoltre, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il gioco verrà rilasciato contemporaneamente insieme allo speciale amiibo basato su Solaire di Astora.Prima della pubblicazione verrà condotto un test di rete, ma non sono state ancora comunicate ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:

de Blob 2 : il colorato platform ha una data di uscita per Nintendo Switch : Il colorato platform de Blob 2 arriverà il prossimo 28 agosto su Switch, ha annunciato THQ Nordic.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, i possessori di Nintendo Switch riceveranno una versione di de Blob 2 basata sullo stesso remaster pubblicato su PC nel 2017 e su PS4 e Xbox One all'inizio di quest'anno. Questa edizione del gioco ha offerto un miglioramento della risoluzione rispetto al gioco originale, insieme ad altre migliorie ...

Salt and Sanctuary arriva su Nintendo Switch : ecco la data d'uscita : Volendo estrarre il coniglio dal cilindro, Ska Studios ha annunciato oggi a sorpresa che Salt and Sanctuary si appresta a sbarcare su Nintendo Switch, con una release digitale sul Nintendo eShop fissata già per la prossima settimana.Come segnala Videogamer.com, il gioco sarà disponibile sulla console ammiraglia Nintendo a partire dal prossimo 2 agosto, mentre una versione retail è prevista per la fine del 2018. Salt and Sanctuary era uscito ...