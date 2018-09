Tokyo in rialzo insieme al resto dell' Asia

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 29% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,29% – Borsa di Tokyo in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 23.940,26 punti, con un guadagno di 70,33 punti, pari allo 0,29 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.881,85 punti, scendendo un quarto d’ora dopo fino a 23.808,95 punti, il livello più basso della giornata, e salendo in ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : Nikkei +0 - 82% a 23 - 869 punti : Chiusura positiva per la Borsa di Tokyo. Alla fine delle contrattazioni sulla Piazza nipponica, l'indice Nikkei segna infatti un progresso dello 0,82% a 23,869 punti.

Tokyo chiude in rialzo insieme al resto dell'Asia : Le Borse asiatiche ricominciano a correre , nonostante fra pochi giorni partirà la nuova ondata di dazi da 200 miliardi di dollari imposti dal Presidente Trump sui beni cinesi. Dopo la chiusura in ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 82% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,82% – Borsa di Tokyo in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.869,93 punti, con un guadagno di 195 punti, pari allo 0,82 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.848,63 punti, scendendo in mattinata fino a 23.764,05 punti, il livello più basso della giornata, e salendo verso la chiusura fino a ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 70% - : ANSA, - Tokyo, 21 SET - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più nell'ultimo giorno della settimana, in scia all'ultimo record fatto segnare nella notte a Wall Street e le aspettative di un ...

Borsa di Tokyo chiude in deciso rialzo nel giorno della BoJ : Nella prima riunione dopo la pausa estiva, la banca centrale giapponese ha confermato la sua politica monetaria di tassi ultra bassi e acquisti bond, come da attese. L'indice Nikkei ha terminato gli ...

Tokyo - la Borsa chiude in rialzo : indice Nikkei su dell'1 - 05% : Seduta positiva per la Borsa di Tokyo. Al termine degli scambi l'indice Nikkei al termine degli scambi mostra un progresso dell'1,05% attestandosi a quota 23.686 punti.

Borsa di Tokyo ancora netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 08% : Borsa di Tokyo ancora netto rialzo, Nikkei guadagna 1,08% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.672,52 punti, con un guadagno di 251,98 punti, pari all’1,08 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.754,96 punti, salendo subito dopo la pausa fino a 23.842,05 punti, il livello più alto della ...

Borsa : Tokyo - apertura in netto rialzo : ANSA, - Tokyo, 19 SET - La Borsa di Tokyo inizia la seduta in netto rialzo, in scia alla chiusura positiva a Wall Street e mentre si attenuano i timori di una escalation sul commercio globale dopo i ...

Tokyo in netto rialzo - Nikkei +1 - 42% : 2.36 La borsa di Tokyo inizia la seduta in netto rialzo, sulla scia della chiusura positiva a Wall Street e mentre si attenuano i timori di una escalation sul commercio globale dopo i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti alle merci cinesi. L'indice Nikkei consolida i guadagni di ieri e avanza dell'1,42%. Sul fronte delle valute lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 112,30 e sull'euro poco sopra quota 131.

La Borsa di Tokyo chiude in netto rialzo : Nikkei +1 - 41% : La Borsa di Tokyo termina la seduta in netto rialzo nel primo giorno della settimana, dopo la festività di ieri, con gli investitori che guardano al proseguimento delle attuali politiche economiche ...

