Nasce la prima casa di riposo per cani orfani del padrone a Bracciano

(Di mercoledì 26 settembre 2018) A far scattare la molla è stata la storia di un cane rimasto solo dopo la morte in un incidente stradale dell'uomo che lo aveva tenuto con sé per molti anni. Nelle di una regione del Sud dove era finito lo hanno visto per un mese triste e mogio, rintanato in un angolo, immobile, e non ha più mangiato finché una mattina lo hanno trovato morto."Quando mi hanno chiamato era troppo tardi e allora mi sono chiesta: che fine fanno iche restanodella persona con cui hanno vissuto per lungo tempo e passano in un attimo dal divano dia unle?". Daniela Salvi, etologa da sempre appassionata di, ha trovato la risposta che indica una strada per cambiare il destino di tanti animali. A, poche decine di chilometri a nord di Roma, ha aperto all'inizio di settembre un hospice per, un luogo dove i vecchi animali abbandonati vengono ...