Modica | una bambinopoli a Treppiedi Nord

La città di Modica ed il suo prezioso cioccolato ancora una volta umiliati. E' il caso di dire basta adesso! : ...una grande cortesia ed allo stesso tempo una enorme concessione ai Ferragnez invitandoli al museo del cioccolato a firmare gli incarti!! Non lo sapevate che è il sogno di tutti i vip del mondo ...

Foto di Mussolini al Bar Fucsia di Modica - tribunale : non e' apologia di fascismo : La sentenza del tribunale della Liberta' di Ragusa ha dissequestrato e restituito la Foto di Mussolini al titolare del bar Fucsia di Modica .

Una Ford Special a Modica per l'Autogiro di Ragusa : Le prove di abilità all’ombra dei palazzi barocchi di Modica hanno caratterizzato le prove di abilità della XXIII edizione dell’Autogiro di Ragusa

Modica - aperto l'asilo nido comunale : Oggi a Modica si e' tenuta l’apertura ufficiale del l'asilo nido comunale per l’anno 2018/2019. presente il sindaco Ignazio Abbate.

Rapina una profumeria a Modica bassa : arrestato : Un 24enne, J.I., di nazionalita' straniera, noto alle Forze di Polizia, e' stato arrestato per una Rapina ai danni di una profumeria a Modica bassa .

Marina di Modica - concime in una serra - 18 si sentono male. FOTO : Modica - Un guasto all'impianto all'irrigazione di un impianto serricolo ha determinato la cattiva concimazione, in assenza di acqua, di una serra, favorendo l'esalazione di miasmi, in prossimità di ...