I futuri Dragon Quest saranno localizzati solo se Dragon Quest 11 venderà bene in

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Quella di Dragon Quest è sicuramente una delle serie più apprezzate in Giappone e ogni nuova pubblicazione è un vero e proprio evento e una garanzia per vendite stellari. Al di fuori del Giappone, nei mercati occidentali, Dragon Quest non ha avuto lo stesso successo. Non è stato un fallimento, certo, ma in mercati come Europa e Stati Uniti, rimane comunque una serie piuttosto di nicchia.Se tutto dovesse rimanere così, Dragon Quest 11 potrebbe finire per diventare l'ultimo titolo della serie a ricevere una localizzazione occidentale. Parlando con IGN, il produttore del gioco Hokuto Okamoto ha affermato che per la localizzazione dei prossimi capitoli sarà necessario che Dragon Quest 11 venda bene in occidente.