Bimbo di 6 anni affetto da autismo scompare nel nulla | Stati Uniti in ansia

In coma il Bimbo di 10 anni ferito da un petardo dopo partita calcio : E’ in come farmacologico ricoverato all’ospedale ‘Marino’ di Cagliari il bimbo di 10 anni che ieri a Siligo (Ss), dopo una partita di calcio di Promozione tra il Siligo e il Pozzomaggiore, ha raccolto da terra un petardo che gli è poi esploso in mano. Ricoverato dapprima in al “SS Annunziata” di Sassari dov’è stato operato per un ematoma alla testa, il bambino è stato poi trasferito nel corso della ...

Piemonte : Bimbo di 3 anni ucciso dal pick up del papà : Tragedia, domenica mattina, a Viarigi in provincia di Asti. Un bimbo di 3 anni, che stava giocando nel cortile della sua casa, è stato travolto e ucciso dal pick up del padre. A quanto si apprende, l'...

Padova - Bimbo di 8 anni travolto e ucciso dallo scuolabus mentre era in bici : Una vera e propria tragedia si è consumata giovedì 20 settembre per le strade della provincia di Padova, precisamente nel piccolo comune di San Martino di Lupari, proprio al confine con la provincia di Treviso, dove un bambino di appena otto anni, Martin, è stato investito, travolto e purtroppo ucciso da uno scuolabus mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. Il fatto, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Corriere della Sera, è ...

Quart. Incidente in bici : morto un Bimbo di 12 anni : Tragico Incidente stradale a Quart nei pressi di Aosta. Un bimbo di 12 anni a bordo di una bici si è

