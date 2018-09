Angela Merkel scaricata dal capogruppo Cdu | uno storico collaboratore | il suo governo in

007 GERMANIA - Angela Merkel "LICENZIA" IL CAPO DELL'INTELLIGENCE/ Maassen rimosso - Engelke il suo successore? : GERMANIA, ANGELA MERKEL "licenzia" il CAPO degli 007. Per Hans-Georg Maassen hanno pesato i legami con l'AFD, aveva negato la "caccia agli immigrati" a Chemnitz(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:36:00 GMT)

Angela Merkel ha rafforzato l’estrema destra in Europa? : La cancelliera tedesca nel 2015 ha accolto un milione di profughi. Una scelta che per molti ha rafforzato populisti e nazionalisti. Ma non è così. Leggi

Come si destreggia Angela Merkel tra conti e migranti : L'approfondimento di Tino Oldani, giornalista di lungo corso, già a Panorama e ora firma di Italia Oggi Le affollate manifestazioni contro i migranti che per tre giorni hanno sconvolto le strade e le ...

Un aereo di seconda mano per Angela Merkel : Anche i volti nuovi dell'esecutivo, come il ministro delle Finanze Olaf Scholz e quello dell'Economia Peter Altmaier, sono stati impegnati in missioni in altri Paesi. Come loro, ha viaggiato la ...

Ucraina - North Stream e rifugiati : gli sgarbi di Putin ad Angela Merkel : L'incontro a Sochi, a maggio, aveva un po' ammorbidito le relazioni tra Mosca e Berlino. Il summit di ieri a Meseberg tra Vladimir Putin e Angela Merkel ha cercato di coltivare lo spirito del meeting ...

Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump : La Germania è diventata il capro espiatorio preferito di Trump, l'incarnazione di tutto ciò che egli disprezza a proposito di Nato, commerci globalizzati e immigrazione. E il sacco da pugilato contro il quale preferisce sferrare tutti i suoi pugni è Angela Merkel, la cancelliera tedesca da tempo alle redini della Germania. Malgrado le loro divergenze in fatto di commerci, Nato e immigrazione, Berlino e Washington dovranno trovare il ...

Germania - dov'è Angela Merkel? Il marito in vacanza a Solda da solo : Lei, Angela Merkel, 64 anni appena compiuti, capo del governo tedesco, la donna più potente del mondo, è …