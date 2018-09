WTA Wuhan – Tonfo Halep! La numero 1 al mondo ko all’esordio contro Cibulkova

WTA Wuhan – Caroline Garcia fuori ai sedicesimi : la francese si arrende alla rimonta di Siniakova : Caroline Garcia sconfitta ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Wuhan: la tennista francese sconfitta in rimonta da Katerina Siniakova al terzo set Si conclude ai sedicesimi di finale il cammino di Caroline Garcia nel WTA di Wuhan. La tennista francese, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è arresa alla rimonta di Katerina Siniakova, abile nel restare attaccata al match dopo aver perso il primo set, per poi conquistare i due ...

WTA Wuhan – Disastro Pliskova! La tennista ceca irriconoscibile : Wang fa l’impresa : Karolina Pliskova sconfitta ai sedicesimi di finale del WTA di Wuhan: Qiang Wuhan firma l’impresa davanti al pubblico di casa Continua il 2018 fatto di alti e bassi di Karolina Pliskova. La tennista ceca, che ha iniziato la settimana da numero 7 del ranking WTA, scavalcando Osaka, grazie al successo sulla giapponese nella finale del WTA di Tokyo, non è riuscita a ripetersi sul cemento del WTA di Wuhan. Forse colpa della stanchezza residua, ...

WTA Wuhan – Garbine Muguruza è perfetta : la spagnola lascia a Golubic appena un game : Garbine Muguruza accede al terzo turno del WTA di Wuhan: la tennista spagnola supera Viktorija Golubic in 2 set, vinti dopo un’ora di gioco Impiega esattamente un’ora Garbine Muguruza per sbrigare la pratica Golubic ed avanzare spedita verso gli ottavi di finale del WTA di Wuhan. La tennista di Caracas, naturalizzata spagnola, ha superato la numero 100 del ranking mondiale femminile, Viktorija Golubic, imponendosi in 2 set con il punteggio ...

WTA Wuhan - esordio ok per Wozniacki e Kerber : Wuhan, CINA, - Caroline Wozniacki e Angelique Kerber approdano agli ottavi del 'Dongfeng Motor Wuhan Open', ricco torneo Wta Premier 5 dotato di un montepremi di 2.746.000 dollari che si disputa sui ...

Tennis - WTA Wuhan : avanzano Wozniacki e Kerber : Wozniacki e Kerber hanno superato i rispettivi ostacoli al Dongfeng Motor Wuhan Open, torneo cinese dal montepremi di 2.746.000 dollari Nessun problema per Caroline Wozniacki e Angelique Kerber che accedono agli ottavi di finale del ‘Dongfeng Motor Wuhan Open’ (cemento, montepremi di 2.746.000 dollari) in corso a Wuhan, in Cina. La danese Wozniacki, numero 2 della classifica mondiale, ha eliminato 6-4, 6-1, in un’ora e 25 ...

Tennis - WTA Wuhan 2018 : Camila Giorgi ko al primo turno contro Aleksandra Krunic. L’azzurra sconfitta in tre set : Camila Giorgi esce subito di scena a Wuhan (Cina). L’italiana è stata sconfitta al primo turno dalla serba Aleksandra Krunic (n.63 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in in 2 ore e 6 minuti di partita. La Tennista nostrana ha pagato dazio per i troppi errori commessi (11 doppi falli) non trovando mai la giusta continuità nel proprio gioco e favorendo l’avversaria, pronta ad approfittarne. Nel primo set l’azzurra è ...

WTA Wuhan – Camila Giorgi non completa la rimonta : l’azzurra sconfitta da Krunic al terzo set : Esordio amaro per Camila Giorgi nel WTA di Wuhan: la tennista italo argentina sconfitta al primo turno da Aleksandra Krunic Dopo la buona prova offerta sul cemento di Tokyo, sul quale si è arresa solo alla finalista Naomi Osaka, Camila Giorgi non riesce a ripetersi nel WTA di Wuhan. La tennista azzurra si arrende al primo turno, sconfitta da Aleksandra Krunic all’esordio. La tennista serba, attualmente numero 63 del ranking mondiale ...

WTA Wuhan – Ostapenko ko all’esordio : la tennista lettone sconfitta da Gavrilova al primo turno : Jelena Ostapenko eliminata all’esordio nel WTA di Wuhan: la tennista lettone si arrende a Daria Gavrilova al primo turno del torneo cinese Finale di stagione amaro per Jelena Ostapenko. Dopo il ko al secondo turno a Tokyo, la tennista lettone inanella un altro brutto risultato, subendo una cocente eliminazione al primo turno del WTA di Wuhan. La tennista lettone, attualmente scivolata fuori dalla top 10 (12ª WTA), è stata sconfitta ai ...

WTA Wuhan – Esordio positivo per Garbine Muguruza : la spagnola liquida Van Uytvanck : Garbine Muguruza supera con facilità il primo turno del WTA di Wuhan: la tennista spagnola batte in due semplici set Van Uytvanck Inizia con un risultato positivo il cammino di Garbine Muguruza nel WTA di Wuhan. Sul cemento cinese, la tennista originaria di Caracas, ma naturalizzata spagnola, ha superato senza problemi il primo turno del torneo asiatico, battendo in due set la belga Van Uytvanck. Muguruza, scivolata attualmente in 14ª ...