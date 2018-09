Temptation Island Vip 2018 | diretta seconda puntata | Valeria Marini in crisi | Bettarini

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Lei è su tutte le furie : "ma cosa è successo?" (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia non sembra a rischio anche se scricchiola e il programma la sta mettendo davvero a durissima prova. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:42:00 GMT)

Temptation Island Vip : ci sono tentatrici fidanzate? La segnalazione di Elena Morali : Temptation Island Vip: Elena Morali e le sue ultime importanti rivelazioni sulle tentatrici A sganciare una vera e propria bomba, proprio qualche minuto fa, c’ha pensato l’ex naufraga Elena Morali. La super bionda concorrente della scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi ha, infatti, appena postato una Instagram stories sul suo personale profilo social. In questa, fa […] L'articolo Temptation Island Vip: ci sono tentatrici ...

Temptation Island Vip – Stefano Bettarini umilia la compagna Nicoletta Larini : Stefano Bettarini sa della richiesta falò ed esplode umiliando la compagna “Non capisco dove voglia arrivare a 46 anni. Voglio il falò di confronto, adesso!” Nicoletta Larini è davvero determinata a chiedere il falò di confronto anticipato con Stefano Bettarini e chiede alla produzione che venga comunicata al suo fidanzato la decisione presa. Simona Ventura raggiunge allora il villaggio dei fidanzati per svelare al gruppo che una ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono lasciati?/ Lui rifiuta il falò anticipato (Temptation Island Vip) : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in crisi, si sono lasciati? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:30:00 GMT)

SIMONA VENTURA VS STEFANO BETTARINI - CONSOLA NICOLETTA LARINI/ "Se fossi fuori..." (Temptation Island Vip) : SIMONA VENTURA, la regina del programma di Canale 5 sarà chiamata stasera subito a una dura prova che riguarda il suo ex marito STEFANO BETTARINI. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:25:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - coppie : chi si è lasciato?/ Diretta : Stefano Bettarini evita il falò (2a puntata) : Temptation Island Vip 2018, Diretta seconda puntata: Nicoletta Larini chiede il falò del confronto, ma Stefano Bettarini non si presenta. Simona Ventura, intanto...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:24:00 GMT)

Chi è Martina Dattola? Una psicologa a Temptation Island Vip : le FOTO sexy della corteggiatrice : Martina Dattola è una delle corteggiatrici di Temptation Island Vip: la bellissima bionda protagonista del reality di Canale 5 Bionda, alta e formosa. Ecco la descrizione di Martina Dattola, una delle corteggiatrici di Temptation Island Vip. La bellissima protagonista del reality ha attirato le attenzioni di alcuni dei fidanzati dentro il programma di Canale 5 grazie alla sua palese bellezza. Ma chi è Martina Dattola? La giovane ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini delusa : “Sono sola” : Valeria Marini: si confessa al falò di Temptation Island Vip Temptation Island Vip è soltanto al secondo appuntamento, ma i protagonisti di questa prima edizione si sono già lasciati andare. Valeria Marini è una dei personaggi che sicuramente si è esposta di più all’interno della trasmissione condotta da Simona Ventura. La showgirl, che la settimana scorsa è sembrata particolarmente presa del tentatore spagnolo, nel corso di questa ...

Temptation Island Vip - Ursula sbotta : "Però le te... se le fa baciare" : Sossio e Ursula non hanno iniziato il loro percorso a Temptation Island Vip nel migliore dei modi. I due, infatti, quando erano ancora sula barca hanno iniziato a litigare e se ne sono dette di ogni. ...

AUSRA BELECKAITE E STEFANO BETTARINI - SOLO UN FLIRT?/ Ha conquistato l'ex calciatore (Temptation Island vip) : AUSRA BELECKAITE, la splendida single tentatrice riuscirà a conquistare Giordano Mazzocchi o come si vocifera sarà già sostituita dalla puntata di stasera? (Temptation Island vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:12:00 GMT)

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI SI SONO LASCIATI?/ Video : “È insicura e viziata” (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI in crisi, si SONO LASCIATI? Un falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:10:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Il ragazzo è infuriato e vuole lasciare - ma... (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia non sembra a rischio anche se scricchiola e il programma la sta mettendo davvero a durissima prova. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:58:00 GMT)

Ursula choc a Temptation Island Vip : “Sossio dovete mandarlo via…” : Temptation Island Vip: Ursula Bennardo amareggiata per via di Sossio E’ iniziata da poco la seconda puntata del reality show Temptation Island Vip. E a far discutere i tanti telespettatori del programma condotto da Simona Ventura è stata ancora una volta la coppia composta da Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Cosa è successo stavolta? In pratica l’uomo pare essere davvero molto interessata a una delle tentatrici, arrivando a ...

Andrea Cerioli consola Alessandra in lacrime a Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra piange a Temptation Island Vip: la vicinanza di Cerioli Il comportamento del fidanzato di Alessandra Sgolastra con la tentatrice di Temptation Island Vip Barbara ha mandato su tutte le furie la ragazza, che alla fine si è fatta consolare da Andrea Cerioli. In particolare, ciò che ha fatto arrivare alle lacrime la fidanzata del programma condotto da Simona Ventura sono stati dei video in cui Andrea Zenga si è mostrato molto ...