Mattarella al Csm : “I magistrati rispondono solo alla legge - non alle opinioni correnti o alle pressioni mediatiche” : “L’attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche né, tanto meno, pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. La magistratura, infatti, non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge“. A dirlo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai vecchi e nuovi membri del ...

Ultimo plenum del Csm. Legnini elogia il lavoro svolto e avverte : "Non mettere in discussione l'elezione". Il saluto di Mattarella : "Non si può e non si deve ignorare" la "deriva deleteria del correntismo". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, nell'Ultimo plenum della consiliatura, presieduto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. La "via per evitare" tale "deriva" e la "chiave per superare antiche e recenti polemiche", secondo Legnini, è "da ricercare nel necessario miglioramento delle fonti valutative, nell'aumento della trasparenza degli ...

Csm - Mattarella : cresce parità di genere : 19.50 Il Presidente Mattarella ha ringraziato il vicepresidente del Csm Legnini e il plenum uscente "per il lavoro svolto e i risultati conseguiti". Mattarella ha sottolineato l'impegno del Csm, con oltre 66.000 delibere in plenum e oltre mille nomine di figure direttive e semidirettive". E ha evidenziato che "quasi il 30% degli incarichi direttivi e oltre il 40% di quelli semidirettivi" sono stati assegnati a magistrati donne. "La parità di ...

Bari - i magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi indagini - anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...