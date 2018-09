Indagini della polizia e dei carabinieri del nucleo tutela del patrimonio artistico

Brucia peluche della figlia e la chiude in casa/ Ultime notizie Brescia - Indagini su passato del carabiniere : Brescia, dà fuoco a peluche della figlia e la chiude in casa. Ultime notizie, il gesto folle di un carabiniere che non accettava la separazione dalla moglie(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:06:00 GMT)

Test d'ingresso a medicina - Indagini in corso della procura di Palermo : Avrebbero cercato le risposte al Test universitario per entrare in medicina con l'aiuto di internet. La maggior parte degli accessi alla rete sarebbero arrivati dalle Regioni degli atenei in Sicilia e ...

Stadio della Roma - Indagini sui 400mila euro versati da Parnasi : "250mila alla Lega e 150mila al Pd" : Una cifra che supera i 400 mila euro. Denaro che l'imprenditore Luca Parnasi, nella sua attività capillare di finanziamento alla politica, ha garantito all'associazione "Più Voci", la onlus considerata vicina alla Lega, e alla fondazione Eyu, Legata al Pd. Prosegue su questo filone l'indagine della Procura di Roma nata intorno ...

Indagini della Guardia di Finanza - Ecco quante sono le case vacanza irregolari : Q uante sono le case vacanza irregolari individuate nel corso dell'estate dalla Guardia di Finanza? Secondo i dati forniti dalle Fiamme gialle, un'abitazione su due è stata affittata in maniera ...

PAPA AUTORIZZA Indagini SU CORO DELLA CAPPELLA SISTINA/ Ultime notizie Vaticano - chi sono gli indagati : PAPA AUTORIZZA indagine su CORO DELLA CAPPELLA SISTINA. Ultime notizie Vaticano, in corso le verifiche: coinvolti il responsabile amministrativo NarDELLA e il direttore Palombella(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Una delle Indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata : La polizia di Los Angeles ha archiviato un’indagine per stupro avviata nello scorso aprile contro Kevin Spacey perché l’accusa fatta nei confronti dell’attore riguarda fatti avvenuti nel 1992, troppo tempo fa. Spacey ha ricevuto molte accuse di molestie da diversi uomini negli ultimi The post Una delle indagini della polizia di Los Angeles su Kevin Spacey è stata archiviata appeared first on Il Post.

Indagini su Trump - immunità in cambio di informazioni anche al tesoriere della Trump Organization : Allen Weisselberg, direttore finanziario della Trump Organization, ha ottenuto l’immunità dai procuratori federali americani, per aver fornito informazioni sull’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, nelle Indagini sui pagamenti fatti a due donne durante la campagna elettorale di Donald Trump. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti inform...

Minori si tuffano dalla motovedetta della Guardia Costiera : Indagini in corso : TORRE DEL GRECO. Ragazzini si tuffano dalla motovedetta della Capitaneria: indagini in corso. 'È raccapricciante, segno che non c'è più rispetto per le autorità', commenta un'operatore portuale. ...

Roma - resti di un aereo della seconda guerra mondiale ritrovati sulla riva del Tevere : Indagini in corso [FOTO] : Un’opera espositiva per una futura attività commerciale, un’ambientazione per un centro di Paintball, oppure un mezzo usato in una serie tv con George Clooney. Sono le teorie finora emerse per spiegare perché sulla riva del Tevere, nella zona nord della Capitale (Castel Giubileo), circa una settimana fa sono stati trovati i resti di un aereo, circondato da montagne di rifiuti vari. A circa 15 metri dal fiume sono spuntati la ...

Morte Marchionne - interviene la Consob : Indagini su FCA che non sapeva della sua malattia : La Consob, l'organo di controllo di Piazza Affari indaga sulla presunta inconsapevolezza di FCA circa le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne: "Verifiche di routine". A confermare i fatti, sarebbe la compagna del manager, Manuela Battezzato: "Ho detto a Elkann che l'elettroencefalogramma era piatto e lui ha convocato il cda".Continua a leggere

Morte Marchionne – Serve più chiarezza! L’appello di Suppiger tra ipotetici errori e Indagini della polizia : Patrick Suppiger e la Morte di Sergio Marchionne: il presidente dell’Associazione svizzera per la comunicazione e gestione delle crisi chiede l’intervento della polizia E’ morto ieri mattina, all’ospedale universitario di Zurigo, l’ex manager italo-canadese Sergio Marchionne. Ricoverato da circa un mese a causa delle complicazioni durante un intervento alla spalla, l’ex numero uno Ferrari è scomparso ...

Indagini su acquifero del Gran Sasso : massima attenzione per l’attività della magistratura : Teramo - La notizia riportata dagli organi di stampa circa la chiusura delle Indagini sull’emergenza dell’8 e 9 maggio 2017, se fosse confermata, sarebbe un passo importante verso l’accertamento della verità. L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, costituito dalle Associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI, è nato ...

Nuovi guai per Trump - Indagini dell’Fbi : spunta un audio sui soldi a una modella : La registrazione fatta di nascosto dall’avvocato del presidente. Trump: «Non posso credere che mi abbia fatto questo...»