I ministri M5s a consulto in notturna con Di Maio sulla manovra

Di Maio vede ministri M5s su Def : ANSA, - ROMA, 25 SET - Ore di contatti continui, nel governo, in vista del varo alla nota di aggiornamento del Def. E, a quanto si apprende, questa sera il vicepremier Luigi Di Maio riunirà i ministri ...

Di Maio vede ministri M5s su Def : ANSA, - ROMA, 25 SET - Ore di contatti continui, nel governo, in vista del varo alla nota di aggiornamento del Def. E, a quanto si apprende, questa sera il vicepremier Luigi Di Maio riunirà i ministri ...

Manovra - riunione Di Maio-ministri M5s su Def/ Ultime notizie - Meloni avvisa : "Ho paura del M5s su economia" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Cernobbio - i ministri M5s danno forfait. Salvini farà da star : A Cernobbio mancano a sorpresa i ministri M5S . A cominciare da Luigi Di Maio , da Alfonso Bonafede e da Danilo Toninelli che erano previsti ma hanno dato forfait. E l'assenza dei pentastellati al ...

Cernobbio - i ministri M5s danno forfait. Salvini farà da star : A Cernobbio mancano a sorpresa i ministri M5S . A cominciare da Luigi Di Maio , da Alfonso Bonafede e da Danilo Toninelli che erano previsti ma hanno dato forfait. E l'assenza dei pentastellati al ...

Intervista a Sabino Cassese : “Il Governo M5S-Lega non sta affrontando i veri problemi del Paese - i ministri non hanno esperienza e si vede” : Un Governo a termine che non sta pensando ai problemi reali dell'Italia. Questo è in sinstesi il giudizio di Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale - sul Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Nell'ambito dell'Intervista rilasciata a Fanpage.it durante il Meeting di Rimini,il professor Cassese spiega inoltre il suo punto di vista sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.Continua a leggere

Genova - Giovanni Toti super commissario : scontro tra Lega e M5s. Slitta il consiglio dei ministri : Mentre restano delle divisioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova , i due vicepremier e il presidente ...

Di Pietro sul crollo del ponte Morandi : "Non si può revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia. Salvini l'ha capito - i ministri improvvisati M5S no" : "La caduta del ponte Morandi non è sufficiente per chiedere la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia". Antonio Di Pietro, alla trasmissione In Onda su La7, si scaglia contro quelli che definisce "ministri improvvisati" del Movimento 5 Stelle e spiega perché secondo lui, in base a quello che prevede la convenzione, è impossibile una revoca immediata della concessione alla società che gestisce quel tratto ...

Ponte Morandi - Di Pietro vs Lega-M5s : “ministri improvvisati - non si può revocare concessione ad Autostrade per l’Italia” : “Ho avuto a che fare con quella concessione e so come funziona. Certi ministri improvvisati diffondono fake news: la caduta del Ponte non è sufficiente per chiedere la revoca della concessione con Autostrade per l’Italia“. A dirlo, ospite a “In onda” su La7, è Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex ministro alle Infrastrutture. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Pietro vs Lega-M5s: “Ministri improvvisati, ...

Ponte Morandi - Di Pietro vs Lega-M5s : “ministri improvvisati - non si può revocare concessione” : “Ho avuto a che fare con quella concessione e so come funziona. Certi ministri improvvisati diffondono fake news: la caduta del Ponte non è sufficiente per chiedere la revoca della concessione con Autostrade per l’Italia“. A dirlo, ospite a “In onda” su La7, è Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex ministro alle Infrastrutture. Video La7 L'articolo Ponte Morandi, Di Pietro vs Lega-M5s: “Ministri improvvisati, ...

Manovra - Iva e grandi opere : "scintille quotidiane" tra i ministri di Lega e M5S : La prossima legge di Bilancio sarà il primo vero banco di prova del governo Legastellato. Su molti temi di politica...

Manovra - Iva e grandi opere : "scintille quotidiane" tra i ministri di Lega e M5s : La prossima legge di Bilancio sarà il primo vero banco di prova del governo Legastellato. Su molti temi di politica...

FINANZA/ A M5s e ministri tecnici manca il 'quid' per la crescita : Anche se ci fossero tutte le condizioni per attuare il programma, non basterebbe se Governo e cittadini non affrontassero la crescita 'con gioia'.