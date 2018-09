DS 7 Crossback E-Tense | arriva la versione ibrida del SUV d' oltralpe

Blastingnews

(Di martedì 25 settembre 2018) DS 7E-sara' il nome delladel SUV di lusso del marchio francese. A distanza di otto giorni dall'apertura del Salone di Parigi 2018, DS annuncia l'arrivo dellaelettrificata VIDEO del suo SUV del segmento C premium. Il powertrain combinera' le prestazioni di un motore a benzina e due motori elettrici ,per una potenza totale di 300 Cv. Diverse le modalita' di guida disponibili, in relazione alle quali verra' regolata l'intensita' del recupero di energia in frenata o in rilascio. Il pacco batterie sara' da 13.2 kWh, e si potra' ricaricare in due ore da una colonnina a 32A e il caricatore da 6.6 kW o in otto ore da una presa domestica. La prima di una nuova famiglia La DS 7E-sara' la prima di una nuova serie di modelli che andra' ad ampliare la gamma del costruttore francese, introducendo la varianteper ogni ...