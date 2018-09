Aquarius 2 | accordo tra Francia | Spagna | Portogallo e Germania per accogliere i 58

Aquarius - Portogallo annuncia accordo con Francia e Spagna per i migranti - Malta : sbarcheranno al largo - poi in Ue : "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto ...

Accordo tra Portogallo Spagna e Francia sulla Aquarius : Lisbona accoglierà 10 migranti : ...Sos Mediterranée e Msf hanno denunciato che l'Autorità marittima di Panama ha revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale 'sotto l'evidente pressione economica e politica delle ...

Aquarius - la Francia nega lo sbarco «Accordo con Spagna e Portogallo» La nave Ong : «Maltempo - fate presto» : Accordo tra Portogallo, Francia e Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi ha detto no allo sbarco a Marsiglia della nave...

Portogallo : accordo su nave Aquarius : 16.00 Il Portogallo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per accogliere i 58 migranti a bordo della nave Aquarius, soccorsi nel corso di due operazioni, una giovedì e una sabato. Intanto la nave ha lanciato un sos a causa delle cattive condizioni del mare con onde di oltre 5 metri.

Il Portogallo annuncia un accordo con Francia e Spagna per accogliere i migranti dell’Aquarius : Il Portogallo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per accogliere i 58 migranti attualmente a bordo della nave Aquarius. ...

Salvini avverte la Ue : "Non ci rifili 170 migranti o salta l'accordo su Aquarius" : 'A fronte della disponibilità del nostro governo per accogliere non più di venti immigrati che erano a bordo della Aquarius , in queste ore i partner europei pensano di lasciare sola l'Italia ...

Aquarius - Matteo Salvini : 'Se l'Europa lascia sola l'Italia salta l'accordo sugli immigrati' : Se l' Europa vuole lasciare sola l'Italia salta l' accordo sull' Aquarius . Matteo Salvini , furibondo, manda un avvertimento a Bruxelles: 'A fronte della disponibilità del nostro governo per ...

Raggiunto l’accordo sull’Aquarius : potrà attraccare in sei paesi Ue. Via libera di Malta : Sei paesi dell’Ue hanno Raggiunto l’intesa per accogliere i migranti a bordo dell’Aquarius: lo riferisce El Pais citando fonti del governo di Madrid. La Spagna ne accoglierà 60. All’intesa partecipano anche Francia e Portogallo (quest’ultimo accoglierà 30 migranti). ...

Caso Aquarius - c'è l'accordo : sbarco a Malta - poi i migranti andranno in altri 5 Paesi : Due mesi dopo la crisi diplomatica provocata nella Ue, in seguito al rifiuto italiano di farla approdare, la nave Aquarius ha nuovamente rischiato di spaccare l'Europa. Solo martedì, dopo 4 giorni di ...

Aquarius - ACCORDO TROVATO : MALTA APRE I PORTI/ 141 migranti in 5 Paesi UE : La Valletta "Non eravamo tenuti..." : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. AQUARIUS, ACCORDO TROVATO in Europa: 141migranti accolti in 5 Paesi Ue e nei PORTI di MALTA, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 17:22:00 GMT)

Migranti - accordo tra 6 Paesi Ue per accogliere i 141 profughi di nave Aquarius : Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e Spagna accoglieranno i 141 Migranti: "Malta farà una concessione che consente alla nave Aquarius di entrare nei suoi porti, nonostante non abbia alcun obbligo giuridico nel doverlo fare. Malta servirà come base logistica".Continua a leggere

Aquarius - c'è l'accordo : migranti in 5 Paesi Ue. Lo sbarco a Malta | : Il governo di Madrid ha raggiunto un'intesa con altri Stati europei per accogliere le 141 persone salvate in mare. A bordo casi di "malnutrizione cronica". Gibilterra revoca i permessi di navigare con ...

Aquarius - accordo trovato : Malta apre i porti/ 141 migranti distribuiti in 5 Paesi Ue : Italia non partecipa : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. Aquarius, accordo trovato in Europa: 141migranti accolti in 5 Paesi Ue e nei porti di Malta, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Aquarius - raggiunto l’accordo : 141 migranti distribuiti in 5 Paesi Ue. Malta accetta l’attracco della nave : C’è l’accordo su chi accoglierà i 141 migranti salvati dalla nave Aquarius. Francia, Spagna, Germania e Portogallo ospiteranno una parte degli stranieri, mentre Malta ha acconsentito all’attracco dell’imbarcazione. “Lodo questi Paesi per la loro solidarietà e per la condivisione della responsabilità”, ha commentato il commissario Ue Dimitris Avramopoulos all’agenzia Ansa. Intanto Amnesty International in una ...