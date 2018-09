Usa | seconda donna accusa giudice Kavanaugh di molestie

Volley : Mondiali 2018 - scattata la seconda fase. vincono Russia - Serbia - Usa e Brasile : ROMA- Il Mondiale 2018 entra nel vivo. Oggi pomeriggio è' scattata la seconda fase del Mondiale Italia/Bulgaria 2018 . Si è giocato a Milano , Bologna, Sofia e Varna, in attesa dei match di questa ...

Volley - Mondiali 2018 : inizia la seconda fase! Serbia-Francia e Olanda-Russia da brividi. Usa e Brasile favorite - c’è l’Italia : Si torna in campo ai Mondiali 2018 di Volley maschile, inizia la seconda fase: le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo momento, le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde si qualificheranno alla Final Six di Torino. Di seguito le partite in programma oggi venerdì 21 settembre. USA vs CANADA (ore 16.00, Pool G a ...

Volley - Mondiali 2018 : chi raggiungerà la Final Six? L’analisi dei gironi della seconda fase : Italia - Usa - Polonia favorite : Si sono definiti i gironi della seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria nel weekend del 21-23 settembre. Le migliori 16 Nazionali sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase. Le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde accederanno alla terza fase che prevede due Pool tra tre squadre ciascuna prima delle semiFinali ...

Regeni - Fico al Cairo : ‘Giulio morto per la seconda volta a caUsa dei depistaggi. Siamo a punto di stallo - ora servono fatti’ : Ad Abdel Fattah Al Sisi “ho detto che Giulio Regeni è come se fosse morto per la seconda volta perché ci sono stati dei depistaggi“. Perciò “bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti”, perché sulla questione “Siamo a un punto di stallo”. Al termine dell’incontro avuto al Cairo con il presidente egiziano Roberto Fico ribalta la narrativa rassicurante utilizzata finora dalle istituzioni sulla morte ...

Psichiatria : suicidio seconda caUsa morte tra giovani - non demonizzare web. : Roma, 14 set. , AdnKronos Salute, - "Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in Italia e nel mondo preceduto solo dagli incidenti stradali". Così Maurizio Pompili, direttore del Servizio per la prevenzione del suicidio dell'Azienda ospedaliero-universitaria S. Andrea di Roma e docente di ...

Pschiatria - il suicidio è la seconda caUsa di morte tra i giovani : “Non demonizziamo il web” : “Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in Italia e nel mondo preceduto solo dagli incidenti stradali”. Così Maurizio Pompili, direttore del Servizio per la prevenzione del suicidio dell’Azienda ospedaliero-universitaria S. Andrea di Roma e docente di Psichiatria all’Università Sapienza di Roma, interviene sul caso del quattordicenne morto a Milano. In Italia si registrano ogni anno circa 4.000 morti per ...

Amazon come Apple - è la seconda azienda Usa da mille miliardi in Borsa : Le azioni dell’azienda guidata da Jeff Bezos sono cresciute del 109% negli ultimi 12 mesi. Solo nel 2018 hanno guadagnato il 70%. Una performance lunare rispetto all’S&P500, che è salito dell’8% quest’anno e del 16% negli ultimi 12 mesi...

Gli Usa rianimano la Seconda Flotta per contenere la Russia nell'Atlantico - : Gli Stati Uniti hanno rianimato la Seconda Flotta per contenere la Russia nell'Oceano Atlantico settentrionale. "Dobbiamo mantenere i nostri vantaggi competitivi e il dominio in mare", ha detto l'...

Radon - il killer silenzioso : "Inodore e insapore - ma è la seconda caUsa di tumore ai polmoni" : E' incolore, insapore e inodore, ma il gas Radon è comunque molto pericoloso. Si tratta di un gas nobile radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio: si trova in natura in piccole quantità nel...

Salute - gas radon : seconda caUsa di tumore ai polmoni : Gas radon, i geologi: è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo. Lazio e Lombardia le regioni più esposte