Un coltello di 10 cm gli trapassa la faccia | la radiografia è scioccante | ma il paziente

Ascoli Piceno : la mamma dorme - la figlia 14enne la colpisce con un coltello : L'aggressione la scorsa notte a Centobuchi di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. Non è chiaro il motivo del gesto della quattordicenne, che potrebbe essere riconducibile nell'ambito di una separazione sofferta tra i genitori e per i timori dell'inizio dell'anno scolastico. La mamma non è grave.Continua a leggere

Firenze - bambino di un anno ucciso col coltello dal padre durante una lite in famiglia : Una gravissima tragedia si è consumata alle porte di Sant'Agata, una frazione di Scarperia Firenze, comune del Mugello che conta circa 10 mila abitanti. Qui, il piccolo Michele, che lo scorso 3 settembre ha compiuto il suo primo anno di eta', è infatti stato ucciso dal padre con una coltellata. Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto l'uomo ad un gesto così folle, ma ciò che è certo è che lui e la compagna avevano intavolato una discussione ...

I tre fratellini di Saione puniti dai genitori con bastone - scopa e bottiglie di Coca-Cola. Alla fine l'aggressione col coltello : La polizia aveva avviato da tempo un'indagine sui maltrattamenti, ma l'ultimo episodio ha tolto ogni dubbio sulla gravità del comportamento dei genitori di tre fratellini di 3, 6 e 10 anni, picchiati ...

Firenze - padre uccide il figlio di un anno con un coltello : fermato | : successo a Scarperia: lo riferiscono i carabinieri. Il fatto è accaduto durante una lite familiare: anche la madre del bambino è stata colpita, ed è stata portata in ospedale

Nuvolera - minaccia parenti con coltello e fucile/ Video ultime notizie : dà fuoco ad auto e scappa con figlie : Nuvolera, minaccia parenti con coltello e fucile: uomo dà fuoco ad auto del fratellastro e scappa con le figlie piccole. Ora è in Caserma, bloccato dai carabinieri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Barcellona - uomo assalta commissariato di polizia con un coltello. Ucciso dagli agenti : I Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, hanno Ucciso un uomo entrato con un coltello al grido Allahu Akbar nel commissariato di Cornellà de Llobregat, alla periferia di Barcellona.Continua a leggere

Chiama il 112 : voglio uccidere la mia ex - bloccato con un coltello : Un 48enne è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato bloccato a casa della ex moglie armato di coltello Segui su affaritaliani.it

Ercolano - tra i visitatori degli Scavi con un coltello : 39enne arrestato : I carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti d'urgenza presso gli Scavi di Ercolano in seguito alla segnalazione di un uomo che si aggirava in mezzo ai visitatori brandendo un coltello. Giunti ...

Reggio Emilia - nascondeva un coltello sotto il passeggino del figlio di due anni : Reggio Emilia. Aveva nascosto un coltello a serramanico nel passeggino di suo figlio, di appena una paio d'anni. È quanto scoperto dagli agenti della polizia di Stato, intervenuti giovedì pomeriggio,..

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...