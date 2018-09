Riassunto La vita promessa | cos’è successo nella seconda puntata

Riassunto La vita promessa : cosa è successo nella prima puntata : La vita promessa: Carmela è costretta a fuggire Questa sera andrà in onda la seconda puntata de La vita promessa, la nuova fiction di Rai Uno con Luisa Ranieri. Boom di ascolti per la prima puntata e i telespettatori potrebbero aumentare. Abbiamo preparato un breve Riassunto della prima puntata per chi l’avesse persa e non […] L'articolo Riassunto La vita promessa: cosa è successo nella prima puntata proviene da Gossip e Tv.