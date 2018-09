Mangia un panino in aereo ma poco dopo avviene la tragedia Aveva 15 anni

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 settembre 2018)prenotato un volo che da Londra l’avrebbe portata in Francia. Lì avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza con la sua famiglia. Ma non ha fatto in tempo Natasha, morta poche orel’atterraggio all’ospedale di Nizza.solo 15e le è stato fatale uncheacquistatoprima di salire a bordo dell’su cui infatti si è sentita male. La ragazza ha avuto una reazione allergica che non le ha lasciato scampo: è deceduta poche orel’arrivo in ospedale per un arresto cardiaco. I fatti risalgono a due estati fa, ma se ne riparla perché nel Regno Unito c’è grande attesa per l’inizio del processo, che parte proprio in questi giorni. Si chiamava Natasha ed era la figlia dell’imprenditore milionario Nadim Ednan-Laperouse. Quel giorno, prima di imbarcarsi su un volo British Airways che l’avrebbe ...