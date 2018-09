Londra | Randgold Resources in rally

Londra : brusca correzione per Randgold Resources : Retrocede molto Randgold Resources , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,64%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un ...

Londra : netto calo registrato da Randgold Resources : Si muove in profondo rosso Randgold Resources , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,21% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...