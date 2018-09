Le tagliano il lobo durante la rapina in villa  “Abbiamo avuto paura di essere fatti a

lastampa

(Di lunedì 24 settembre 2018) Niva Bazzan li ha pregati scongiurati, «vi do tutto quello che abbiamo». Ma loro cercavano una cassaforte che però non c’era. Hanno picchiato selvaggiamente il marito, Carlo Martelli, 69 anni, chirurgo in pensione, massacrandolo di pugni e calci. «Chiedevano ossessivamente della cassaforte, erano certi ci fosse». E per convincerli che erano dispost...