Moto 3 | Vince Martin su Bezzecchi

Moto2 Aragon : vince Binder ma Bagnaia è 2° e scappa in classifica : ALCANIZ - Grande prova di Binder, che lotta e fa a sportellate in una gara difficile prendendosi la seconda vittoria in carriera nel deserto di Aragon. Bellissima la battaglia tra i primi quattro ma ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder vince davanti a Bagnaia e Baldassarri - settimo Oliveira che perde punti preziosi : Dopo aver centrato la pole position, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) vince il Gran Premio di Aragon della Moto2 grazie ad una prova solida e matura (facendo il bis dopo il successo del Sachsenring), precedendo per 1.526 secondi Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) che allunga in classifica generale, e Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) che completa il podio con pieno merito a 2.055. Il pilota marchigiano centra la ...

Moto3 - GP Aragon. Vince Martin. Remuntada Bezzecchi dalla 18alla 2posizione. Terzo Bastianini : In Moto3 le penalizzazioni ridisegnano la griglia di Aragon. Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Lorenzo dalla Porta vengono retrocessi di dodici posizioni. Niccolò ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifica warm up. Iannone il migliore - Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez - Valentino Rossi in ripresa? : E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui. Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso ...

Motonautica - Servizi Fondiari vince 2a gara del Gp Italia a Chioggia : Seconda giornata di gare a Chioggia per il 'Gran Premio d'Italia- Trofeo Gasbeton ', organizzato dall'Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il campionato del mondo Uim e campionato Italiano Fim. In gara 2 della classe 3D Uim è partita subito alla grande la coppia Carpitella-Bacchi su Gasbeton, seguita da Serafino Barlesi e Alessandro Barone su Servizi ...

MotoGP Aragon - Dovizioso : «Marquez farà di tutto per vincere» : ALCA?IZ - ' farà di tutto per vincere qui. Nelle ultime gare, tra virgolette, si è accontentato, facendo dei miracoli nel rimanere davanti con me e Jorge. Al momento noi tre siamo in linea sul passo, ...

Motonautica - Gasbeton vince la prima prova del Gp d'Italia : Al via a Chioggia il ' Gran Premio d'Italia-Trofeo Gasbeton ' Classe 3D Uim, organizzato dall'Associazione Motonautica Venezia di Giampaolo Montavoci e valido per il campionato del mondo Uim , che in ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la Ducati vuol continuare a vincere - Marc Marquez aggressivo o calcolatore? : Ormai ci siamo. E’ tempo del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri della classe regina sono pronti a sfidarsi su uno de tracciati maggiormente graditi. Tecnica e coraggio sono altamente richiesti per andar forte e lo show sarà assicurato. La Ducati, uscita vittoriosa nelle ultime tre gare disputate, ha voglia di allungare la sua striscia vincente. La GP18, specie in questo scorcio di stagione, ...

Moto Gp - Dovizioso : 'Ad Aragon posso lottare per vincere' : 'Ad Aragon possiamo lottare per la vittoria'. Andrea Dovizioso è fiducioso in vista della gara in programma domenica sul tracciato di Alcaniz. Il forlivese si trova ora a 67 lunghezze dal leader ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Con la Moto giusta possiamo vincere le gare» : ROMA - Nonostante le difficoltà della Yamaha in questa fase della stagione Maverick Viñales sembra più tranquillo. La vittoria manca ormai da più di un anno, ma il catalano sembra convinto di ...

MotoGp Yamaha - Viñales : «Il nostro obiettivo futuro è vincere il titolo» : TORINO - Maverick Viñales sembra più tranquillo nonostante le difficoltà della Yamaha in questa fase della stagione. La vittoria manca ormai da più di un anno, ma il catalano sembra convinto di ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Ducati per confermarsi la Moto da battare. Dovizioso per continuare a vincere e mettere le basi per il 2019 : Questo Mondiale 2018 della motoGP si sta trasformando, per quanto riguarda la Ducati, in una vera e propria occasione che la scuderia di Borgo Panigale si sta facendo scappare. Per quale motivo? Per la forza della moto che hanno a disposizione Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Mai come quest’anno, infatti, la Desmosedici si è dimostrata competitiva e pronta a vincere su ogni circuito. Uno step evolutivo notevole rispetto alla già ...

Motori - Trial : Grattarola campione del mondo. Vince il GP Garda e conquista il titolo : Matteo Grattarola sul tetto del mondo. Un risultato storico per l'Italia che Vince, per la prima volta, il titolo mondiale del Trial grazie al successo del polizziotto lombardo nel GP Garda Trentino disputato al Metzeler Offroad ...