Grande Fratello Vip | Lory Del Santo dopo il suicidio del figlio rivelerà in diretta la

Grande Fratello Vip – Enrico Silvestrin accusato di omofobia - l’attore si scagiona : “questo mi fa male” : Enrico Silvestrin accusato di omofobia, il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 3 si scagiona dalle accuse contro le parole di una sua diretta Instagram Enrico Silvestrin nella polemica, proprio poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3. Il popolare attore, che da domani sarà un concorrente del reality di Canale 5, ha attirato le attenzioni dei social dopo una diretta Instagram in cui pare dare giudizi omofobi nei ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 : entrerà nella casa ma non nella prima puntata? : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018 sì o no? L'interrogativo delle ultime ore sembra essere proprio questo almeno fino a che l'attrice e produttrice ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinta a rinunciare alla sua partecipazione al programma e quelle che adesso vorrebbero farla entrare nella casa. Ospite a Verissimo, Lory Del Santo ha parlato della malattia e della morte per suicidio dell'amato figlio Loren ma anche di tutto quello ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Tutto pronto per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Conduce Ilary...

Colpo di scena al 'Grande Fratello Vip' - il programma parte in anticipo : tutte le info : Al via domenica 23 settembre l'ingresso di alcuni concorrenti nlla 'Caverna' e l'inizio della diretta su Mediaset Extra

Grande Fratello VIP : alcuni concorrenti abiteranno nella 'Caverna' già da domenica notte : Davide Maggio ha regalato un'interessante anticipazione sulla terza edizione del Grande Fratello VIP: sul web, infatti, si legge che alcuni dei componenti del cast del reality [VIDEO] di Canale 5, inizieranno la loro avventura circa un giorno prima rispetto alla messa in onda della puntata di lunedì 24 settembre. A mezzanotte di domenica 23, infatti, un gruppo di concorrenti sara' portato a sorpresa nel tugurio, che quest'anno è stato ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta su Mediaset Extra e in streaming su MediasetPlay : Da lunedì 24 settembre riparte la nuova avventura del Grande Fratello Vip 2018. Durante la conferenza stampa tenutasi giovedì 21, Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno svelato in anteprima tutti i dettagli di questa nuovissima edizione. A varcare la famosa 'Porta rossa' saranno 18 celebrita' del panorama televisivo italiano. È stata confermata la presenza di Francesco Monte, mentre nella prima puntata sapremo se Lory Del Santo [VIDEO] fara' ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi gela Alfonso Signorini : 'Sono passati tre anni - e...' : Incontenibile Ilary Blasi alla conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip , al via lunedì sera su Canale 5. La conduttrice, infatti, non ha risparmiato neppure Alfonso Signorini , ...

Grande Fratello Vip : gli autori spiazzano i concorrenti ed i telespettatori! Diretta accesa da mezzanotte della domenica! : Il Grande Fratello Vip quest’anno inizierà in anticipo spiazzando concorrenti e telespettatori, ma se vi aspettavate qualcosa di simile a L'articolo Grande Fratello Vip: gli autori spiazzano i concorrenti ed i telespettatori! Diretta accesa da mezzanotte della domenica! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi e le pretese da star : ecco cosa avrebbe richiesto alla produzione : Tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip 2018. Ieri pomeriggio c’è stata la conferenza stampa del reality show (seguita in diretta dal nostro sito), nella quale i produttori e la conduttrice hanno annunciato molte novità. Sicuramente la notizia più importante è che per alcuni concorrenti l’esperienza del Grande Fratello Vip inizierà 24 ore prima. I prescelti saranno posizionati in un luogo poco agiato della casa. La ...

Eleonora Giorgi/ "Vietato far entrare Ornella Muti nella casa del Grande Fratello Vip" : Eleonora Giorgi è pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. In un'intervista a Nuovo spiega che vorrebbe prendersi una sbandata, anche se crede che non succederà(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:37:00 GMT)