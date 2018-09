Grande Fratello Vip 2018 | i concorrenti della Caverna in diretta da stanotte su Mediaset

davidemaggio

(Di domenica 23 settembre 2018) Maurizio Battista Le luci diVipsi accendono questa notte per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo. Sono loro i tre(le sorelle Giulia e Silvia Provvedi gareggiano in coppia) che, a sorpresa, sono stati prelevati dall’albergo in cui si trovano tutti i futuri inquilini “vip” in attesaprima puntata di domani e sono stati portati a Cinecittà per entrare nella “”. Il loro ingresso in questa nuova zonaCasa sarà trasmesso dalle 00:10 suExtra (canale 34) che darà così il via alla24 ore su 24 del reality. Nella “” i tredovranno vivere come se fossero nell’età preistorica, a cominciare dall’abbigliamento, che sarà quello tipico dei cavernicoli, e senza le comodità dei giorni nostri. Solo domani, nel corsoprima puntatanuova edizione diVip, in onda dalle 21:20 su ...