Conte a San Giovanni Rotondo alla messa per Padre Pio : Il premier Conte alla commemorazione del cinquantesimo anniversario della morte di Padre Pio. "Non posso non ricordare il carisma e la capacità di Padre Pio di dedicare la sua vita al prossimo e al ...

Padre Pio - Conte alle celebrazioni per il santo : “Traiamo tante energie anche per il governo” : “E’ una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di governo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di Padre Pio. “Porto con me la sua forza”, prosegue il capo del governo che ricorda il giorno della morte di Padre Pio, 50 anni fa: “Ero a Candela, ero piccolissimo. E ricordo che quel giorno mio Padre entrò in casa e annunciò la morte del frate ...

Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Selfie e strette di mano : "Mi sento a casa" : Il Presidente del consiglio parteciperà alle celebrazioni del 50esimo anniversario della morte di San Pio. Da bambino si trasferì con la famiglia a San Giovanni Rotondo: da allora è un devoto del frate con le stimmate

Migranti - Conte a Ue : “Basta ritardi. Serve redistribuzione - non contributi volontari”. Ma gli altri pensano alle frontiere esterne : “Più ritardiamo e più andremo tutti in difficoltà. I contributi volontari non sono l’obiettivo a cui miriamo”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, manda il suo messaggio all’Europa durante la conferenza stampa a margine del Consiglio europeo di Salisburgo. Dalle parole del premier italiano, si capisce che nessun determinante passo avanti è stato compiuto in tema di politiche migratorie, con l’Italia che ...

La tv si affida a Padre Pio : Vespa intervista il premier Conte sul santo - Canale 5 ne ricorda "Gli anni felici" : Bruno Vespa dedica la puntata di Porta a Porta di stasera, 19 settembre, a Padre Pio e intervista per l'occasione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo e atteso per le celebrazioni in onore del santo che si terranno in questi giorni. A dir poco interessante la scelta di Vespa per la prima ospitata del premier Conte a Porta a Porta dalla sua nomina: per accoglierlo nella terza Camera della tv italiana ...

Conte : "Esistono disuguaglianze sull'accesso alla sanità - lavoriamo per copertura universale" : "Siamo consapevoli che esistono disuguaglianze nell'accesso alla sanità e lavoreremo per ridurle". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la 68esima sessione del Comitato regionale ...

Ponte Morandi - i vicepremier accusano Conte : 'Decide tutto da solo' : ... il leghista Giancarlo Giorgetti non l'aveva presa bene, e che i più diretti a esprimere il proprio disappunto erano stati il ministro dell'Economia Tria e quello degli Esteri Moavero Milanesi: 'Mica ...

