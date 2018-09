Aeroporto Catania | a Fontanarossa chiusa per lavori rampa accesso Terminal A

Vulcani - Etna in eruzione : l’Aeroporto di Catania è operativo : Nuova eruzione sull’Etna: dal nuovo cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d’Italia da ieri sera è presente un’attività stromboliana con emissione di brandelli di magna incandescente e cenere lavica e un trabocco di lava. I fenomeni, monitorati dall’Ingv di Catania, sono confinati nella zona sommitale del vulcano. I tremori nei condotti magmatici interni dell’Etna si mantengono su livelli medio-alti. ...

Fulmine danneggia la pista dell'Aeroporto di Cagliari : voli deviati a Catania : Decolli per Cagliari e ti ritrovi a Catania : disagi nei collegamenti aerei all'aeroporto del capoluogo sardo a causa di un'improvvisa ondata di maltempo. voli in ritardo o dirottati sugli aeroporti ...

Aeroporto di Comiso e royalties : Abbate incontra Musumeci a Catania : Il sindaco di Modica Ignazioa Abbate ha incontrato a Catania il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per Aeroporto di Comiso e royalties

Aeroporto di Catania chiuso per poco - voli dirottati : Catania - Aeroporto di Catania chiuso per alcuni minuti e tre voli dirottati in tre diversi aeroporti. E' successo questa sera nello scalo di Fontanarossa, dove per un inconveniente a un velivolo che ...

Aeroporto Catania - in funzione il nuovo Terminal C : Teleborsa, - Fine settimana più agevole per coloro i quali hanno utilizzato l'Aeroporto di Catania Fontanarossa gestito da SAC. Sabato scorso, infatti, è stato riaperto il Terminal C , da dove partono ...