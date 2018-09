Perché fare il pieno di Vitamina C in autunno

Programmi tv - basta con la gara a chi chiude più tardi : ecco Perché le reti costringono lo spettatore (che non ne può più) a fare le ore piccole : basta, i telespettatori non ne possono più di dover fare le ore piccole per poter vedere per intero il loro programma preferito in tivù. Ormai sembra diventata una gara (e sul piano degli ascolti lo è davvero) a chi “chiude” più tardi. Il record, in negativo, l’ha realizzato qualche sera fa Miss Italia, chiudendo la finale all’1.29 del mattino con la proclamazione della nuova Miss: praticamente fuori dagli studi c’era l’alba. Ma anche le altre ...

Mara Venier vince su Barbara D’Urso - Perché non poteva che trionfare : Mara Venier non ha tradito le aspettative, la sua Domenica In è stata un successo stratosferico e ha stracciato Domenica Live di Barbara D’Urso. Persino Barbarella l’aveva predetto che la rivale l’avrebbe battuta quando con una frase piuttosto velenosa aveva premesso che Mara era oggettivamente avvantaggiata, a cominciare dal fatto che la sua trasmissione inizia subito dopo il Tg. Ma al di là di questi tecnicismi, ecco perché ...

Cher l’inconica diva ritorna in pista : «Mi sono detta : perchè non fare un album dedicato alla musica degli ABBA?» : Grande ritorno per Cher con “Gimme! Gimme! Gimme!” (A Man After Midnight)” il primo singolo del nuovo album DANCING QUEEN in uscita 28 settembre, dopo il recente mega successo del film MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN,l’icona mondiale rende omaggio alla musica degli ABBA. L’unica e sola Cher pubblica l’album Dancing Queen, una raccolta dei più grandi successi degli ABBA, in uscita il 28 settembre e “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After ...

Perché le nozze di Fedez e Chiara Ferragni è stato un affare social da 36 milioni di dollari : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a Noto è stato sicuramente l'evento social dell'anno. Soltanto su Ig, tra stories, foto e dirette ha generato un traffico ingente. Nulla però se si pensa a ...

Perché Google e gli altri big non possono fare a meno della Cina : Enrico IV di Borbone è passato alla storia per la frase “Parigi val bene una messa”: cioè convertirsi, lui che era protestante, al cattolicesimo per ascendere al trono di Francia al termine della guerra dei tre Enrichi. La domanda, dopo quasi cinque secoli, rimane sempre quella: quanto si possono compromettere i propri principi per soddisfare la propria ambizione? Sergei Brin, cofondatore di Google, è nato a Mosca, allora capitale ...

Golpe finanziario - la promessa di Mara Carfagna : 'Noi faremo di tutto perchè non si ripeta quanto accaduto nel 2011' : Manca un mese a quella che gli stessi leader di governo hanno descritto come una possibile 'tempesta perfetta' . A fine settembre, infatti, il combinato disposto delle valutazioni delle agenzie di ...

Venezia 75. First man : Perché da piccoli sogniamo di fare l’astronauta : Quasi tutti gli uomini, da piccoli, sognano di fare l’astronauta. Lo confermano Ryan Gosling e Damien Chazelle, che hanno aperto Venezia 75 con First Man, film (in concorso) incentrato sulla figura di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna nell’ormai lontano 20 luglio 1969. «Quelli della mia generazione non erano nemmeno nati in quel periodo, quindi danno per scontato che l’uomo possa andare sulla Luna. Siamo ...

“A Barcellona Perché sogno di fare l’interprete. In Italia lavori estenuanti - in Spagna c’è rispetto per il riposo” : “Spesso mi chiedono perché sono sempre in partenza, se non mi trovo mai bene da nessuna parte. Io rispondo che per me lo stupido è chi non parte”. Rachele Bellia ha 26 anni e gli ultimi due li ha passati lavorando come animatrice e cameriera in un albergo di Gran Canaria, meta turistica fra le più gettonate dell’arcipelago spagnolo. Da qualche mese però si è trasferita a Barcellona, dove ha iniziato a studiare Lingue perché sogna di ...

“Noi - disabili - impariamo a fare le acconciatrici Perché vogliamo lavorare. Ed è il nostro sogno” : Ogni lunedì alle 14 in punto Chiara si presenta al salone di bellezza ‘Ricci e Capricci’ di Fiumicino e comincia a seguire con attenzione le istruzioni ricevute. Poi si mette all’opera: lava, asciuga, prepara la tinta e accoglie le clienti. Impara, insomma, il mestiere dell’acconciatrice. Chiara ha 20 anni è una ragazza con sindrome di Down e da grande sogna di lavorare in un negozio tutto suo. Insieme ad altre tre amiche, Jessica, Katia ...

Daisy Osakue in finale agli Europei di atletica - Perché tutta l’Italia deve tifare per lei : Sabato prossimo Daisy Osakue sarà di nuovo in pedana per la finale del lancio del disco agli Europei di atletica di Berlino. La 22enne torinese della Sisport ha rischiato di non partecipare alle gare per un uovo tiratole da un'auto in corsa che le aveva causato lesioni all'occhio sinistro. "In quel lancio ci sono mesi e mesi di allenamento, rabbia e felicità. Sono felicissima non mi importa quello che è successo prima, ora si guarda solo avanti ...

Non si può fare tutto e subito. Ecco Perché la prudenza di Salvini : Lo sa bene il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , garante supremo dei conti italiani, che stretto sempre più , qui l'approfondimento di ieri, tra i parametri europei e le voglie gialloverdi, sta ...

Modric - Inter : l'affare può concludersi - la Gazzetta dello Sport ipotizza il perchè : In casa Inter, nelle ultimissime ore, non si parla d'altro che della possibile conclusione dell'affare che porterebbe in nerazzurro Luka Modric. I social sono già pieni di post di tifosi Interisti speranzosi che la società faccia l'ennesimo regalo, in una sessione di mercato che può considerarsi già più che soddisfacente, ovviamente per via dei 6 acquisti conclusi da Ausilio. l'affare Modric è un'operazione concreta Modric potrebbe essere più di ...