L'Italia non è un Paese per giovani. A 30, infatti, quattrosu dieci sono senza lavoro o sottoccupati. E'quanto risulta dai dati dell'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro secondo cui nel 2017, degli oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il 19,5% è privo di occupazione, e un ulteriore 19% opera in posizioni professionali che non richiedono laurea.(Di sabato 22 settembre 2018)