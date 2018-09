voceapuana

: Culturaespettacolo #massa - Il Ccn: «'Massa in forma' non si terrà». Il sindaco: «La organizziamo noi» - voceapuana : Culturaespettacolo #massa - Il Ccn: «'Massa in forma' non si terrà». Il sindaco: «La organizziamo noi» -

(Di sabato 22 settembre 2018) L'Amministrazione - in risposta all'articolo pubblicato in data odierna sulla cronaca locale - precisa infatti che la manifestazione siregolarmente e, come negli anni precedenti, si svolgerà ...