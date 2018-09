Torino | un aperitivo per aiutare una coppia di donne ad avere un bimbo

ilgiornale

(Di venerdì 21 settembre 2018) L'ultima idea per sostenere unagay che vuolefigli con la fecondazione eterologa? Uno spritz. Sabato 22 aal Circolo Maurice ci sarà infatti un"speciale". Niente special guest o particolari degustazioni di cibo o bevande, la specialità risiede nella finalità dell'stesso: raccogliere dei fondi destinati a sostenere le spese per la fecondazione assistita di unadidi.Anita e Rita stanno insieme da 13 anni e a giugno 2017 hanno celebrato la loro unione civile. "La loro lista nozza", come loro ironicamente l'hanno definita, è stata la richiesta ad amici e parenti di sostenere il loro sogno diun bambino. La fecondazione, settimo tentativo, è stata fatta a Barcellona nel mese di settembre, ma non è andata bene.Nonostante gli insuccessi alle spalle e un po' di titubanza nel perseverare ancora, le due, sostenute da un ...