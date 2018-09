Rai | cda vara il Foa bis | mercoledì vota la Vigilanza

Il cda Rai dà il via libera a Foa presidente : In Italia “Il reddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani” , ha detto Luigi Di Maio. Matteo Salvini ha aggiunto che “accogliamo questa precisazione molto positivamente”. Il leader del M5s ha anche detto che “non andremo mai alle elezioni in coalizione con la Lega”. “Torino è la città migl

Rai : Cda vota a maggioranza<br> Marcello Foa presidente : 12.15 - Il consiglio d'amministrazione della Rai ha detto sì a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv di Stato. A favore di Foa hanno votato 4 consiglieri del Cda; c'è stato un voto contrario, molto probabilmente della dem Rita Borioni, e un astenuto, si crede Riccardo Laganà, il rappresentante dei dipendenti Rai. Ora la nomina di Foa a presidente Rai deve passare per la ratifica nella Commissione di Vigilanza ...

Marcello Foa Presidente Rai : ok del CdA. Ora serve il via libera della Vigilanza : Marcello Foa Marcello Foa riparte dal via. Sì, dal via libera del CdA Rai alla sua nomina a Presidente di Viale Mazzini. L’assemblea, riunitasi stamane, ha nuovamente eletto il giornalista con quattro voti a favore: quelli dell’Ad Fabrizio Salini e dei consiglieri Beatrice Coletti (M5S), Igor De Biasio (Lega), Gianpaolo Rossi (Fdi). Rita Borioni (quota Pd) ha votato contro, mentre Riccardo Laganà, rappresentante dei dipendenti Rai, ...

Il cda Rai ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente : (Foto: facebook.com/MarcelloFoa/) Il consiglio di amministrazione ha dato il benestare alla nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Ai 4 voti favorevoli si sono contrapposti un voto contrario e un astenuto (rispettivamente Rita Borioni e Riccardo Laganà, la prima vicina al Pd e il secondo indipendente). Ora la nomina dovrà essere ratificata dalla commissione parlamentare di Vigilanza, banco di prova che lo scorso 1 agosto Foa non aveva ...

Rai - Cda dà il via libera a Marcello Foa. Ora la nomina passa alla Commissione di Vigilanza : Via libera dal Cda della Rai al Foa bis. Il consiglio d’amministrazione riunitosi a Viale Mazzini ha votato la nomina di Marcello Foa, con 4 voti a favore, un voto contrario e un astenuto. Ora, per diventare effettiva, la nomina del presidente dovrà ottenere il parere favorevole di una maggioranza qualificata (almeno i due terzi) della Commissione di Vigilanza. È la seconda volta che Marcello Foa viene votato per la presidente della maggioranza ...