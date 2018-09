La nuova Renault Clio veste Moschino

Renault nuovaComauto partner di ACF Fiorentina : Prosegue anche nella stagione 2018/2019 la partnership tra Renault Italia, NuovaComauto e ACF Fiorentina. NuovaComauto ha messo a disposizione dello staff viola una flotta di oltre 40 autovetture che accompagneranno il Mister Stefano Pioli, nonché membri dello staff tecnico e dirigenziale del Club e della Fiorentina Women’s FC, nei loro spostamenti. Da Clio a Captur, […] L'articolo Renault NuovaComauto partner di ACF Fiorentina sembra ...

Fiorentina - accordo con Renault Italia e nuovacomauto : insieme per il terzo anno : Fiorentina partnership Renault Italia Nuovacomauto. Prosegue anche nella stagione 2018/2019 la partnership siglata tra Renault Italia, Nuovacomauto e ACF Fiorentina. Per la terza stagione consecutiva, Renault Nuovacomauto è Official Automotive Partner di ACF Fiorentina. Nuova Comauto ha messo a disposizione dello staff viola una flotta di oltre 40 autovetture che accompagneranno il Mister Stefano Pioli, […] L'articolo Fiorentina, accordo ...

Renault Arkana - Primo teaser della nuova crossover : La gamma della Renault accoglierà presto un nuovo modello, la Arkana, una crossover di segmento C il cui design verrà anticipato da una show car che sarà svelata durante il prossimo Salone di Mosca (29 agosto-9 settembre). Il nuovo modello globale, che sarà lanciato sul mercato russo nel corso del 2019, ricalcherà le forme del prototipo, prendendo un nome derivato dal latino: Arkana riprende infatti la parola Arcanum, un termine utilizzato per ...

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault dal 2019/ F1 - ultime notizie : "Sono pronto per una nuova sfida" : Ricciardo lascia Red Bull: va alla Renault dal 2019. "Sono pronto per una nuova sfida". Formula 1, le ultime notizie sul pilota.

