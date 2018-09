Il sindaco pensa al bis | Se avrò le energie tra 2 anni mi ricandido

Laura Boldrini - via al processo al sindaco che disse : “Stupratori? A casa sua”. L’ex presidente : “Cosa ne pensa Salvini?” : È iniziato al tribunale di Savona il processo per diffamazione che vede imputato Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea. Il primo cittadino, iscritto alla Lega, a seguito della notizia degli stupri avvenuti a Rimini nell’agosto 2017, aveva proposto di mettere ai domiciliari i responsabili “a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso”.”Avrei scritto la stessa frase per un uomo” ha dichiarato oggi in aula ...