E-Mobility Revolution 2018 - Enel X lancia nuove wallbox compatte ed economiche

quattroruote

: RT @LauraPanunzio: E- Mobility Revolution 2018: con l’intervento dell’AD @starax di @EnelGroup si conclude una bellissima giornata all’inse… - NoesiConsulting : RT @LauraPanunzio: E- Mobility Revolution 2018: con l’intervento dell’AD @starax di @EnelGroup si conclude una bellissima giornata all’inse… - LauraPanunzio : E- Mobility Revolution 2018: con l’intervento dell’AD @starax di @EnelGroup si conclude una bellissima giornata all… - Sammy_Karen : RT @EnelGroupIT: Un anno di #eMobilityRevolution con #EnelX: il presente e il futuro della mobilità elettrica domani a @Vallelunga. ?? ?? ?? S… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Nasce "Intelligent charging solutions", un pacchetto di prodotti e servizi per la mobilità elettrica rivolti all'uso privato, ma anche ad aziende e pubbliche amministrazioni. Sono stati presentati daX, la società dedicata alle soluzioni innovative e digitali del noto gruppo energetico, nel corso dell'edizionedi E-. La convention è andata in scena al centro congressi dell'Autodromo di Vallelunga, dove per i prossimi tre anni avrà sede l'X e-Hub, polo dedicato allo sviluppo delle tecnologie di mobilità elettrica.La JuiceBox. I nuovi prodotti, sviluppati tra Roma e San Francisco, fanno parte di una famiglia di soluzioni modulari e scalabili denominate "Juice". In primo luogo la JuiceBox, ovvero la nuova box station dall'utilizzo intuitivo, ideata per i privati e disponibile anche in versione commercial. Più compatta del 70% ...