Raid dell’Etna | a bordo di leggendarie auto d’epoca alla scoperta di luoghi affascinanti

(Di giovedì 20 settembre 2018) Mille chilometri da percorrere adiper scoprire, rievocare e ammirare ie le residenze nobiliari piùdella Sicilia. Con la conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi – giovedì 20 settembre – nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti in presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese, è stato dato ufficialmente il viaventunesima edizione del, la manifestazione che prevede il giro della Sicilia perstoriche ideata e organizzata da Giovanni Spina e Stefano Consoli. «È un onore per me essere qui presente come sindaco – afferma Pogliese – si tratta di un’iniziativa dgrande valenza turistica e promozionale per il nostro territorio che dura da ben ventuno anni e che riesce a richiamare intere generazioni di sportivi e appassionati da tutto il mondo». Dal 23 al 29 settembre 2018, le strade dell’Isola ...