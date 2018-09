Manovra | Di Maio | l' aumento dell' Iva è una fake news

Manovra - Di Maio : "Nessun aumento dell'Iva" : ROMA - Nessun aumento dell'Iva. Il vicepremier Luigi Di Maio definisce una 'fake news' le notizie sulle ipotesi in queste ore al vaglio dei tecnici del Tesoro, che nel tentativo di reperire risorse a ...

Manovra - Di Maio : “1 milione soglia troppo alta per la pace fiscale. Chi evade vada in galera. Aumento Iva? Fake news” : “Un milione di euro è una soglia troppo alta” come tetto entro il quale consentire ai contribuenti di sanare i contrasti con il fisco pagando un’aliquota molto bassa. “Chi evade il fisco deve andare in galera, sta nel contratto quindi si deve fare”. Il vicepremier Luigi Di Maio a Radio 24 è tornato sulla questione della pace fiscale cara alla Lega, chiarendo che il Movimento 5 Stelle non è “d’accordo su uno ...

Manovra - Conte e Di Maio a Tria : deficit al 2% - 'non impicchiamoci sui decimali' : Il deficit si può sforare, per fare quello che serve e poi rientrare in uno o due anni, il pressing del premier e del vicepremier sul ministro dell'Economia -

Manovra - Di Maio : possiamo sforare il deficit per mantenere le promesse : Di Maio, infine, ha "confermato la sua piena fiducia" nel ministro dell'Economia Giovanni Tria , nonostante sia intenzionato a mantenere il deficit all'1,6%.

Manovra E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

Conte : «Reddito di cittadinanza sarà nella Manovra». Di Maio : «Manterremo le promesse attingendo a un po' di deficit» : nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro...

