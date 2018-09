Atalanta | Gasperini rinnova fino al 2021

Petagna : 'Gasperini mi ha detto che non c'era posto per me. Questa Spal mi ricorda l'Atalanta d'Europa League' : Andrea Petagna , attaccante della Spal , si racconta alla Gazzetta dello Sport dopo la doppietta con cui ha steso l'Atalanta, sua ex squadra, lunedì sera: 'Dopo il gol il pensiero è andato a nonno Francesco, è stato allenatore tanti anni alla Spal, centrando anche la ...

Serie A Atalanta - Percassi : «No allarmismi. Fiducia in Gasperini» : BERGAMO - " Non è il caso di creare allarmismi per una partita persa su due episodi, una punizione e una Serie di rimpalli ". L'ad dell' Atalanta , Luca Percassi , invita la squadra a superare lo ...

Atalanta - Gasperini squalificato per un turno per bestemmia : Non è un momento positivo per l'Atalanta, reduce dall'eliminazione dall'Europa League e da ben due sconfitte consecutive in campionato contro Cagliari e Spal. A Ferrara, lunedì sera, i nerazzurri ...

DIRETTA/ Spal-Atalanta (risultato finale 2-0). Doppio Petagna - Gasperini : "Fuori da EL? Non sia alibi" : DIRETTA Spal Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le squadre hanno 4 punti e si affrontano al Mazza nella 4^ giornata di Serie A(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 23:18:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Con la Spal partita da interpretare bene» : BERGAMO - In vista della trasferta di Ferrara contro la Spal , il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la sfida: "Ci aspetta una partita difficile che andrà interpretata bene. La ...

Atalanta : Gasperini ritrova Ilicic : ANSA, - ZINGONIA, BERGAMO,, 16 SET - L'Atalanta si appresta a sfidare la Spal con un'arma in più. Ad annunciarlo è Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa: "Ilicic ha fatto una settimana intera con ...

Serie A Atalanta - Gasperini lavora al rilancio di Ilicic : BERGAMO - Le domande che circolano parecchio tra i tifosi dell' Atalanta sono semplici: quando Josip Ilicic sarà nuovamente a disposizione, che ruolo avrà nello scacchiere nerazzurro? Meglio inserirlo ...

Serie A Atalanta - Gasperini dà tre giorni di riposo ai nerazzurri : BERGAMO - Il tecnico nerazzurro, dopo il tour de force dell' Atalanta , conclusosi dopo le partite contro Copenaghen e Cagliari , concede tre giorni di riposo alla truppa bergamasca. Si riprenderà ...

Atalanta - Gasperini spiega così la debacle col Cagliari : Atalanta, mister Gasperini non certo soddisfatto di quanto visto ieri contro il Cagliari: bergamaschi sottotono Il tecnico dell’Atalanta Gasperini, ha parlato della sconfitta della sua squadra contro il Cagliari. Di certo deluso l’allenatore orobico, il quale parlando a Radio Rai ha analizzato diversi aspetti della gara persa contro i sardi: “Il Cagliari ha fatto un’ottima gara, noi siamo mancati nella nostra ...

Atalanta - Gasperini : “nessun rimpianto per l’Europa” : “Adesso ci buttiamo sul Cagliari e sul campionato, senza troppi rimpianti. Se non siamo riusciti ad approdare ai gironi di Europa League, significa che non siamo stati abbastanza bravi”. A poche ore dal turno serale contro i sardi, Gian Piero Gasperini vuole lasciarsi alle spalle l’eliminazione dell’Atalanta dalla coppa. “L’avversario di domani è un’ottima squadra che si è rafforzata come tante, ...

Atalanta - deciso il futuro dell’allenatore Gasperini : ecco l’annuncio : Eliminazione amara per l’Atalanta nella gara di Europa League contro il Copenhagen, nelle ultime ore importante annuncio, continua il matrimonio con l’allenatore Gasperini, l’annuncia arriva dalla stesso allenatore in conferenza stampa: “Pensavo che avessero cambiato idea dopo il match di Europa League (ride, ndr). Scherzi a parte, è un discorso che va avanti da giugno. Dopo la sosta formalizzeremo il tutto”. ...