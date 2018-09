Zona Euro - scende il surplus delle partite correnti a luglio : La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona a luglio chiude con un surplus di 21 miliardi di Euro, in calo rispetto all'avanzo di 24 miliardi di giugno . E' quanto ha rilevato dalla BCE che ...

Roubini : crisi potrebbe spingere Italia fuori dall'EuroZona : A dieci anni dal crac della banca Lehman Brothers, simbolo dell'ultima grande crisi finanziaria globale, l'economia sembra aver ripreso un sentiero di crescita apparentemente più stabile. Tuttavia, uno sguardo più approfondito svela il rischio concreto di una recessione e di una profonda fase di correzione ...

EuroZona - l'inflazione cresce in linea con le attese ad agosto : Lieve contrazione, secondo le previsioni, per l'inflazione dell'Eurozona. Secondo l'Ufficio statistico europeo, EUROSTAT,, i prezzi al consumo ad agosto sono cresciuti del 2% su base tendenziale, come ...

iPhone Xs e Xs Max - in Italia costano di più che negli altri paesi della Zona euro : Gli iPhone sono gli stessi, i prezzi no. I nuovi smartphone Xs e Xs Max presentati mercoledì scorso nel quartier generale Apple in California costano più in Italia che negli altri paesi della zona euro. Lo abbiamo constatato dopo aver visitato i negozi online ufficiali dell’azienda nel vecchio Continente. Il motivo? Differente tassazione (in primis) e strategia aziendale. Andiamo con ordine. In Italia iPhone Xs parte da 1.189 euro per la ...

EuroZona - accelera il costo lavoro nel 2° trimestre : Sale il costo del lavoro nella Zona Euro, registrando nel 2° trimestre dell'anno un +2,2% . Il dato si confronta con il +2,1% del 1° trimestre, rivisto al rialzo da un +2% preliminare. Lo comunica l' ...

Zona Euro - bilancia commerciale luglio in surplus per 17 - 6 miliardi : Nel mese di luglio , il surplus commerciale dell' EuroZona è stato pari a 17,6 miliardi di Euro , in ribasso rispetto ai 21,6 mld miliardi dello stesso mese dell'anno precedente, e al di sotto dei 18 ...

Moscovici : "Piccoli fascisti in Europa. L'Italia è un problema in Zona euro". Draghi : "Il governo ha fatto danni" : La Banca centrale europea si atterrà a ciò che hanno detto il primo ministro italiano, il ministro dell'Economia e il ministro degli Esteri, e cioè che L'Italia rispetterà le regole. Il compito della ...

Moscovici : Italia problema in Zona euro. «Oggi non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» Chi è : il ritratto Draghi : parole governo creano danni : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo». Salvini: «Moscovici si sciacqui bocca prima di insultare l’Italia»

Bce taglia stime crescita euroZona - nel 2018 +2% - in 2019 +1 - 8% - : Roma, 13 set., askanews, - Gli economisti della Bce hanno ritoccato al ribasso le previsioni di crescita economica dell'area euro, mentre hanno confermato quelle sull'inflazione. Ora sul 2018 ...

Moscovici : Italia problema in Zona Euro - non c'è Hitler ma piccoli Mussolini. Di Maio : «Inaccettabile» : Il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici torna a parlare dell'Italia come di un problema all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese un bilancio...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'EuroZona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Moscovici : "L'Italia è un problema nella Zona euro" : Il Commissario europeo agli Affari economici ha rappresentato l'Italia come "un problema" nella zona euro, chiedendo al governo un "bilancio credibile" per il prossimo anno e di proseguire con le riforme strutturali