Inter | rimonta della svolta? Risposta in due settimane

Champions League - è una giornata ottima per i club italiani : rimonta da sogno per l’Inter - risultato positivo per il Napoli : Si sono concluse le gare valide per la prima giornata della fase a giorni di Champions League, in campo due italiane che hanno regalato emozioni e colpi di scena ma anche importante indicazioni in vista del proseguo della competizione. In particolar modo clamorosa rimonta dell’Inter, dopo il vantaggio del Tottenham la sconfitta sembrava vicina per la squadra di Luciano Spalletti, poi la rimonta tutto cuore prima con il gran gol di ...

Champions - l'Inter batte il Tottenham in rimonta : Serata fantastica, favolosa per l'Inter di Luciano Spalletti che tornava in Champions League a sei anni distanza e che torna alla vittoria. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1, in rimonta, contro l'ostico Tottenham di Mauricio Pochettino che era passato in vantaggio al 53' grazie ad Eriksen, con deviazione decisiva di Miranda. l'Inter, però, non si dà per vinta e resta in partita e concentrata fino all'85' quando Icardi con un gran gol al ...

Serie A. L'Inter dura un tempo - il Torino rimonta due gol nella ripresa : Per la cronaca il Genoa batte l'Empoli 2-1. Uno-due rossoblù in avvio: al 6' Criscito crossa per Piatek che insacca di piatto destro. Al 18' il raddoppio su bel diagonale di Kouamè, lanciato sempre ...

Grande Toro : 2-2 in rimonta con l’Inter a San Siro : Alla bicicletta di Luciano Spalletti cade la catena nel secondo tempo, quando in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Toro: finisce 2-2. In gol Perisic, De Vrij, Belotti e Meité. E’ una gara strana quella del Meazza, dominata dai padroni di casa fino all’Intervallo, nella ripresa le parti si invertono e a comandare sono i granata, che si trovano d...

L'Inter stecca anche a San Siro : il Toro fa pari in rimonta : Sembrava una notte giusta, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Doppia Inter con Perisic e de Vrij, ma il Torino non si arrende e cresce, Fino a completare la rimonta nel secondo tempo, grazie alle ...

Nuovo campionato - vecchia Inter! Errori imbarazzanti e gioco assente : il Torino rimonta 2 gol - è il secondo ‘caso’ : L’Inter va in vantaggio di due gol, poi si fa rimontare in meno di un quarto d’ora: 2-2 che certifica il secondo ‘caso’ dopo Sassuolo. Nerazzurri che sembrano uguali alla brutta versione mostrata la scorsa stagione Partiamo da un’immagine: il pubblico del Meazza che fischia. Un pubblico esigente quello nerazzurro, senza dubbio, abituato alle sofferenze della ‘Pazza Inter’, ma non alle brutte ...

Inter-Torino 2-2 : che rimonta per i granata! : MILANO - Non sono bastati all' Inter due gol di vantaggio per centrare la prima vittoria della stagione. Dopo il ko all'esordio contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti non va oltre il 2-2 con il ...

