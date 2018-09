Gli investitori esteri a luglio tornano ad acquistare Bot e Btp

Gli investitori esteri tornano a comprare titoli di Stato italiani : Teleborsa, - Gli investitori esteri tornano ad acquistare titoli di Stato italiani . Dai dati sulla bilancia dei pagamenti contenuti nel supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia ...

Manovra - Di Maio : “pretendo che Tria trovi le risorse”/ Ultime notizie - Mef aGli investitori “ridurremo tasse” : Manovra Economica, vertice Governo: Conte-Di Maio-Salvini, "via i rami secchi". Armonia con Tria, "tutte le misure del Contratto ma rispetteremo gli impegni". Ecco le novità (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Tria aGli investitori : "Ridurre il carico fiscale sulla classe media - oltre la flat tax" : MILANO - 'Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media'. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rilancia il piano di riduzione del carico fiscale intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. 'Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale ...

Gli investitori esteri vendono BTp : in calo al 28 - 3% a giugno : Bankitalia conferma il calo di 35 miliardi a giugno. Report ufficiale Unicredit: uno dei deflussi mensili maggiori dal 2011, a luglio più acquisti dalle banche italiane. E il debito torna a salire: sempre a luglio l’importo complessivo ha raggiunto la cifra di 2.341,6 miliardi...

Il rapporto Ocse : Italia al palo. Tutti i numeri del documento che allarma Gli investitori : Sul tavolo di Mario Draghi c'è il rapporto Ocse , meno di 20 pagine che tracciano un preoccupante e impietoso paragone tra la situazione economica Italiana e quella degli altri Paesi del G7. Un ...

Debito pubblico ancora su. Bankitalia : 'Continua la fuga deGli investitori esteri dai Btp' : Nuovo record negativo, +4,8%,: a luglio ha toccato quota 2.341 miliardi di euro con un aumento di circa 18,5 miliardi rispetto al mese precedente -

REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ L'ultima balla sulla fuga deGli investitori stranieri : Da qualche settimana si sta consolidando sui giornali una previsione borsistica venduta come certa senza che si capisca come e perché. Ce ne parla PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:03:00 GMT)REVOCA CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Ecco come farla senza costi per lo Stato, di U. ArrigoAUTOSTRADE/ Perché nessuno ha mai chiesto le dimissioni di Castellucci?, di P. Annoni

Brexit - ecco cosa ne pensano Gli investitori : Da registrare altresì un positivo incremento del sentiment complessivo : l'outlook positivo per l'economia globale è risalito al 43% nel terzo trimestre dopo esser sceso al 36%, ma contro il 55% del ...

Salvini modera i toni per rassicurare Gli investitori italiani : L'Italia offre aiuto alla Libia per mettere fine ai combattimenti di Tripoli Madrid, 5 set - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero, ha offerto l’aiuto del suo paese alla Libia per mettere fine ai combattimenti tra le milizie di Tripoli e riportare la pace. In una convers

Salvini sonda Gli investitori : il due per cento è il limite massimo : Roma. Dacché perfino la dolcezza è diventata un valore per la Lega di governo, Matteo Salvini ha deciso di lasciare a Luigi Di Maio il compito di lanciare la crociata contro le agenzie di rating. Lui, invece, gli investitori li sta sondando. E ai suoi emissari ha chiesto di capire quale sarebbe il l

Il WSJ : "La politica italiana tiene Gli investitori globali sulle spine". Spread a 290 : "La politica italiana tiene gli investitori globali sulle spine": è il titolo di un articolo del Wall Street Journal, secondo cui "gli investitori temono che il governo italiano possa annunciare una legge di bilancio questo autunno che metta il debito del Paese in una direzione insostenibile e amplifichi le tensioni con Bruxelles".Il quotidiano ricorda che il gap tra il debito italiano e tedesco ha raggiunto in agosto il livello massimo ...