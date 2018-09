Borriello ‘rinnega’ la storia con Belen Rodriguez | “era solo una cotta | non un amore vero”

sportfair

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Marcotorna a parlare di, il calciatore dell’Ibiza rinnega l’per la showgirl: le parole dell’attaccante italiano Marcoquest’anno ha stravolto la sua vita. Il calciatore, che possiede una grande villa ad Ibiza per l’estate, ha deciso di trasferirvisi tutto l’anno per vivere sull’isola spagnola e giocare per la squadra del luogo. Dopo il Cagliari e la Spal, l’attaccante è approdato dunque all’Ibiza dove pare aver ritrovato l’entusiasmo necessario per continuare a giocare. Oltre a parlare della sua carriera, il calciatore è tornato sull’argomentoin un’intervista rilasciata a ‘Gazzetta dello Sport‘. Il 36enne di Napoli ha raccontato sullacon la meravigliosa argentina: “era una modellina semisconosciuta. Ancora non parlava ...