Bmw X4 | la prova - Ancora più sportiva

Bmw Vision iNEXT - lo sport utility automatizzato a prova di futuro – FOTO : “Il progetto iNEXT fornirà i nostri elementi costitutivi per il futuro, da cui l’intera azienda e tutti i suoi marchi sono destinati a beneficiare”: è così che Harald Krüger, numero uno di BMW Group, descrive l’ultimo prototipo messo a punto dalla marca bavarese. Un mezzo altamente automatizzato, a emissioni zero e completamente connesso. Non è la prima volta che il costruttore sfrutta il nome “NEXT”, che già aveva adoperato ...