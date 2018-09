Sergio Ramos punge Griezmann | Lui da Pallone d' Oro? Quanta ignoranza

Real Madrid-Roma - Sergio Ramos : 'Ancora fame di vittorie. CR7? Siamo più squadra senza di lui'. Poi attacca Griezmann : Ancora tanta fame di vittorie per il Real Madrid, come assicurato dallo stesso Sergio Ramos in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Credo che nessuno si stanchi mai di vincere " ha assicurato il ...

Real Madrid - Sergio Ramos che stoccata a Griezmann : “E’ un ignorante” : Sergio Ramos- Un attacco totale con frasi ad effetto chiare e decise. Sergio Ramos non le manda a dire a Griezmann e punge l’attaccante francese, reo di aver “richiesto” il pallone d’oro. Il difensore del Real attacca l’attaccante dell’Atletico senza mezze misure. “E’ un ignorante” Sergio Ramos ha così commentato: “L’ignoranza è una cosa molto […] L'articolo Real Madrid, ...

Sergio Ramos ed il suo invidiabile talento da palleggiatore : lo spagnolo palleggia proprio con tutto [VIDEO] : Sergio Ramos si filma e pubblica un video sui social in cui palleggia con una grande palla morbida Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, si allena in palestra e mostra le sue doti da palleggiatore con una palla morbida grande. Il calciatore dopo il video social è stato apprezzato per i suoi gesti atletici dai follower. >>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI Sergio Ramos <<<L'articolo Sergio Ramos ed il suo invidiabile ...

Sergio Ramos snobba Ronaldo : 'Il Fifa Best Player? È Modric' : Il ' Best Player ' - secondo il difensore spagnolo e del Real - è il centrocampista croato vice campione del mondo e suo compagno di club, già premiato dalla Uefa con buona pace di Cristiano Ronaldo ,...

The Best FIFA - Sergio Ramos vota per Modric : "Merita di vincerlo" : Il difensore della Spagna non nomina Ronaldo ma afferma: "Ci sono giocatori con più marketing, ma se vincerà lui sarò contento"

Sergio Ramos e i fischi di Wembley per il fallo su Salah : 'Dimenticano le minacce di morte che ho ricevuto' : Un passato che ritorna sotto forma di fischi, quelli che il pubblico di Wembley ha riservato a Sergio Ramos durante Inghilterra-Spagna di Nations League. "Mi sarebbe piaciuta ricevere un'altra ...