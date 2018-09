Lutto nella musica italiana “Morirò a 140 anni” | diceva E invece se n’è andato ora

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) “Credo che morirò a 140 anni cadendo da cavallo, o per un incidente, perché non posso morire prima di aver imparato un sacco di altre cose”, lo aveva detto per scherzo, nel 2016, in un’intervista a “La voce del Trentino”. Il 18 settembre 2018, poi, all’età di 65 anni, è morto davvero.inper il decesso prematuro di Goran Kuzminac, musicista di origini serbe che, pur non avendo mai raggiunto un’enorme popolarità, è stato molto amato dai suoi fan più fedeli. Kuzminac, infatti, aveva il suo seguito e una base di fan che lo seguivano nei suoi concerti in giro per l’Italia. Autore di canzoni come “Stasera l’aria è fresca”, vincitore del Festival di Castrocaro nel 1979 e “Ehi, ci stai”, cantava anche insieme a Ron e Ivan Graziani “Una canzone senza ing. Fu Francesco De Gregori a presentarlo alla RCA che decise di metterlo sotto contratto, anche se, come in seguito ...