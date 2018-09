La voce della Politica Braia | tavolo tecnico forestazione | impegni di Regione e Consorzio

La voce della Politica Rosa : 600.000 euro per finanziare i soliti studi e ricerche : Per quanto ci riguarda, non abbiamo nulla contro le associazioni di categoria ma la Politica dovrebbe avere il coraggio di sostenerle direttamente senza ricorrere ad artifizi. Riteniamo che il ...

Badante arrestata - la titolare della casa-famiglia : «Credevo alzasse solo la voce» : L'arresto della Badante accusata di maltrattamenti «Mi era stato detto che gridava contro i nonnini e l'avevo richiamata perché l'avevo sentita anche io ma la cosa è capitata ancora e allora avevo ...

La voce della Politica Fiat Melfi - Cifarelli : "Soddisfatti per le nuove produzioni in arrivo" : ... anche in previsione della costituzione del cluster dell'automotive legato al recente avviso pubblico regionale che punta a trasformare ricerca e innovazione in economia reale". Cifarelli ha chiesto ...

La voce della Politica Policoro : la minoranza chiede un consiglio comunale straordinario : ... l'igiene urbana, l'economia e il turismo ed altro, sono tutti problemi reali di cui il sindaco non si sta seriamente occupando mentre invece lo stesso continua a prospettare una soluzione Politica ...

La voce della Politica L'UE dà il via libera al corpo europeo di solidarietà : "Un'iniziativa importante e una grande opportunità per i nostri ragazzi. La solidarietà è sempre stata uno dei fattori che ha contribuito ad allargare l'integrazione tra gli europei. Sono sicuro che ...

MotoGP – Jorge Lorenzo alza la voce in vista della gara di San Marino : “Ducati favorita per la vittoria!” : Jorge Lorenzo alza la voce dopo l’ottima giornata di test a Misano: il pilota Ducati inserisce se stesso e Dovizioso fra i principali favoriti al successo finale Venerdì di test a Misano che sorride alle Ducati. Sulla pista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sfrecciano davanti a tutti, concludendo le FP2 al primo e al secondo posto. Segnali positivi per il team di Borgo Panigale, che si ...

La voce della Politica Braia : testo unico foreste e filiere forestali - Matera 12/09 : ... Alimentari, forestali e del Turismo, insieme al CREA , Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria- ente di ricerca vigilato dal Ministero, alla luce dell'emanazione ...

Matteo Salvini sceglie Alberto Bagnai come voce unica della Lega sui temi economici : Una svolta nei toni, ma anche negli uomini. E' quella imboccata da Matteo Salvini nelle ultime ore per tenere a bada mercati e spread. Le parole dello stesso Salvini e di Di Maio vanno in quella ...

La voce della Politica Vaccini - Gemmato - Fdi - : "Vittoria della tutela della salute dei bambini" : "Sui Vaccini la maggioranza dà ragione alla scienza: una vittoria per la tutela della salute dei bambini che riporta la discussione nella dimensione razionale della salute pubblica e non meramente ideologica come finora è stato". Lo dichiara il ...

Rachael Bland - la presentatrice della Bbc malata di cancro - è morta : "Il corpo era debole - ma la sua voce più forte che mai". : Dopo due anni di lotta contro il tumore al seno, la presentatrice della Bbc Rachael Bland è morta all'età di 40 anni. La sua storia era divenuta nota al pubblico: lei stessa aveva deciso di parlarne e raccontare la quotidianità, per dimostrare come la malattia non sia un impedimento a vivere ogni giorno con forza ed entusiasmo."Siamo orgogliosi di come abbia affrontato la diagnosi, ha dimostrato che è possibile vivere ...

La voce della Politica "L'estate sta finendo e un anno se ne va" : ... ho preferito osservare un cauto silenzio per non danneggiare la già flebile economia locale. Ho voluto assumere un comportamento differente da quello tenuto in passato dall'attuale maggioranza, la ...

Natalie Portman - la voce della Luce : Cinematografo.it/Adnkronos, " "Questo è un film sulla sindrome post-traumatica dell'Occidente, una riflessione sulll'ansia collettiva che caratterizza il XXI Secolo e che è figlia di quel secolo del ...

Natalie Portman - la voce della Luce : Ma la storia di questa popstar, che non riesce a trovare un equilibrio psicologico, torna ad incrociarsi più avanti con la cronaca di attentati terroristici. 'Questa doveva essere una fiaba-...

L'ex portavoce della Sala stampa vaticana Lombardi : "Giusto il silenzio del Papa - c'è un'ondata di accuse estremamente aggressive" : C'è "un'ondata di accuse estremamente aggressive" che "confondono e soprattutto tendono a creare una situazione di divisione nella Chiesa". Lo ha detto L'ex portavoce della Sala stampa vaticana, p. Federico Lombardi, in un'intervista a Tv2000. "Di fronte a questa situazione il Papa ribadisce la sua intenzione di non rispondere direttamente a queste accuse e di non lasciarsi coinvolgere in una spirale terribile di dispute, contraddizioni ...